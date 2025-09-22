Language
    गोड्डा में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, गंगा स्नान कर लौट रहे दंपती सहित तीन लोगों की मौत

    By Vidhu Vinod Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 03:15 PM (IST)

    गोड्डा जिले में गंगा स्नान कर लौट रहे एक कार सवार दंपती सहित तीन लोगों की महागामा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों में योगेंद्र यादव उनकी पत्नी बिनेश्वरी देवी और पड़ोसी कौशल्या देवी शामिल हैं। वे कहलगांव से गंगा स्नान कर लौट रहे थे तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    नवरात्र के पहले दिन सड़क हादसा। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, महागामा (गोड्डा)। गंगा स्नान कर लौट रहे कार सवार दंपती सहित तीन लोगों की हादसे में मौत हो गई है। घटना महागामा थाना क्षेत्र के एकचारी-महागामा मुख्य मार्ग पर शीतल ग्राम के समीप सोमवार की दोपहर में हुई।

    नवरात्र के पहले दिन महागामा में इस बड़े हादसे से मातम पसर गया है। मृतकों में 58 वर्षीय योगेंद्र यादव और उनकी 50 वर्षीय पत्नी बिनेश्वरी देवी और पड़ोसी ईसीएल कर्मी विभीषण सिंह की 44 वर्षीय पत्नी कौशल्या देवी शामिल है। तीनों एक ही कार पर सवार होकर कहलगांव से गंगा स्नान कर लौट रहे थे।

    दुर्गा पूजा को लेकर कहलगांव से गंगा स्नान करने के लिए तीनों सोमवार की अल सुबह ही ऊर्जानगर से अपनी कार पर सवार होकर गए थे। गंगा स्नान कर लौटने के क्रम में उनकी कार अनियंत्रित होकर शीतल गांव के निकट सड़क किनारे खाई में जा गिरी।

    इससे योगेंद्र यादव जो राजमहल परियोजना के ईसीएल अस्पताल में ड्रेसर थे और उनकी पत्नी बिनेश्वरी देवी और ईसीएल कर्मी विभीषण सिंह की पत्नी कौशल्या देवी की एक साथ मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद पुल के नीचे कार में दबने से तीनों की मौत हो गईं।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टियागो कार अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग पुल के नीचे खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर उमड़ पड़ी।

    सूचना पाकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, पुलिस इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार महतो व हनवारा थाना प्रभारी राजन कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी से कार को बाहर निकाला गया।

    हादसे की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। राजमहल परियोजना अस्पताल में ड्रेसर के पद पर कार्यरत योगेंद्र यादव की असामयिक मौत से सहकर्मी व स्वजन गहरे सदमे में हैं। योगेंद्र ईसीएल अस्पताल में ड्रेसर के पद पर कार्यरत तो थे। उनका अपना भी व्यवसाय है। महागामा के गंगासागर मोड़ के पास उनकी मिठाई की दुकान चलती है।