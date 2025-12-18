Language
    गोड्डा पुलिस ने नकली शराब की बड़ी खेप पकड़ी, बिहार जा रही 500 बोतलों के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

    By Avinash Kumar Sinha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 01:16 PM (IST)

    उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार टपाई जा रही नकली शराब की खेप के साथ चार धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। टीम ने 500 नकली शराब की बोतलें बरामद की हैं। अवैध ...और पढ़ें

    गोड्डा पुलिस ने नकली शराब की बड़ी खेप पकड़ी

    जागरण संवाददाता, गोड्डा। उत्पाद विभाग की टीम ने बिहार टपाई जा रही नकली शराब की खेप के साथ चार धंधेबाजों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उत्पाद विभाग ने 500 नकली शराब की बोतलें बरामद की गई है। इसमें चार कारोबारियों को धर दबोचा गया है । 

    अवैध शराब का कनेक्शन पथरगामा से है जिसमें अंतरराज्यीय गिरोह की संलिप्तता उजागर हुई है। पकडे़ गए सभी कारोबारी बिहार के भागलपुर और बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं । वहीं शराब की ढुलाई में प्रयुक्त दो वाहन जिसमें एक बोलेरो व एक सुमो वाहन शामिल है, को भी बरामद किया गया है। 

    नकली शराब के खिलाफ बड़ी सफलता

    उत्पाद विभाग को यहां नकली शराब के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग के निरीक्षक नीलेश सिन्हा व उनकी टीम ने बुधवार को पथरगामा के चिलकारा और महागामा के महादेवबथान क्षेत्र से शराब से भरी क्रमश: बोलेरो और सुमो गाड़ी को जब्त किया है। 

    इस दौरान धंधेबाज विकास कुमार, राकी कुमार, पप्पू यादव तीनों भागलपुर के हैं तथा ब्रजेश कुमार बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं । चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

    उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि जब्त शराब प्रथम दृष्टतया नकली प्रतीत होती है । इसे जांच के लिए विभागीय प्रयोेगशाला में भेजा जा रहा है।

    पथरगामा से है नकली शराब का कनेक्शन

    उत्पाद निरीक्षक नीलेश सिन्हा ने बताया कि नकली शराब का कनेक्शन गोड्डा के पथरगामा से है । पथरगामा से ही एक वाहन पर नकली शराब लादकर बाहर टपाने की योजना थी। पथरगाम के चिलकारा गांव से उक्त वाहन को दबोचाा गया। यह बोलेरा वाहन है जो पथरगामा के चिलकारा से पकड़ा गया। 

    वहीं दूसरा वाहन टाटा सुमो महागामा के महादेवबथान से पकड़ा गया। चिलकारा में धराए धंधेबाजों की निशानदेही पर दूसरे वाहन जिससे शराब की पेटियां बाहर भेजी जा रही थी, को खदेड़ कर महादेवबथान के समीप पकड़ा गया । सभी शराब तस्कर बिहार के भागलपुर व बेगुसराय के रहने वाले हैं। 

    शराब तस्कर विकास कुमार, राकी कुमार, पप्पू यादव और ब्रजेश कुमार के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार आरोपितों ने कबूला है कि शराब को ऊंचे दामों में बिहार में बेचने की तैयारी थी।

    नकली स्टीकर चिपकाकर ब्रांडेड बोतल की दी गई शक्ल

    यहां नकली शराब के कारोबार का पूरा गिरोह सक्रिय है । बोतलों पर विभिन्न ब्रांडेड शराब के स्टीकर व हाेलोग्राम चिपकाकर उसे नया लुक दिया गया है। बड़ी सफाई के साथ बोतलों को तैयार किया जाता है तथा कार्टन में पैक किया जाता है। 

    साधारणतया देखने से असली शराब प्रतीत होता है । सामान्य लोग इसे नकली नहीं बता सकते हैं। हालांकि पहली बार गोड्डा में नकली शराब की खेप नहीं पकड़ी गई है बल्कि अलग अलग जगहों पर कई बार ऐसी खेप को पुलिस ने पकड़ा है । पथरगामा के पूर्वी इलाका इस कारोबार के लिए चर्चित रहा है ।