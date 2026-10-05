इंस्टाग्राम की दोस्ती, यूपी से गोड्डा पहुंची नाबालिग; 48 घंटे से शाहरूख की तलाश, पिता हिरासत में

जागरण संवाददाता, गोड्डा। झारखंड के गोड्डा में उत्तर प्रदेश की नाबालिग से निकाह के कथित मामले ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। नाबालिग के गोड्डा पहुंचने के बाद से देवदांड़ थाना की पुलिस आरोपित युवक शाहरूख अंसारी की तलाश में पिछले 48 घंटे से जुटी है।

रविवार देर शाम तक पुलिस न तो नाबालिग को बरामद कर सकी थी और न ही आरोपित युवक तक पहुंच पाई थी। लड़की के माता-पिता भी यूपी से गोड्डा पहुंचने वाले हैं। इसके बाद पूरी कहानी सामने आएगी।

गोड्डा के देवदांड़ बाजार निवासी शाहरूख अंसारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीडीह पंचायत स्थित एक मदरसे में रहकर पढ़ाई करता था। इसी दौरान कथित तौर पर इंस्टाग्राम के जरिए उत्तर प्रदेश की नाबालिग से उसकी पहचान हुई।

पुलिस के अनुसार, दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने के बाद नाबालिग उत्तर प्रदेश से गोड्डा पहुंच गई। आरोप है कि उसे कुछ समय तक देवदांड़ बाजार स्थित शाहरूख के घर पर भी रखा गया।

मामले की जानकारी मिलने के बाद शनिवार सुबह से ही पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी। हालांकि, वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने उसके पिता इस्लाम अंसारी को हिरासत में रखा है और आरोपित पर सरेंडर करने का दबाव बनाया जा रहा है।