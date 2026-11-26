संवाद सहयोगी, मेहरमा (गोड्डा)। प्रखंड क्षेत्र के किसानों के लिए राहत की खबर है। रबी फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनुदानित दर पर गेहूं, मक्का, चना और मसूर के बीज उपलब्ध कराएगी।

फिलहाल प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित कृषि कार्यालय को 100 क्विंटल गेहूं और 12 क्विंटल मक्का के बीज मिल चुके हैं।

अगले दो-चार दिनों में चना और मसूर के बीज भी उपलब्ध होने की संभावना है। इसके बाद संकुल स्तर पर निर्धारित मात्रा के अनुसार किसानों को बीज बांटे जाएंगे।

यह जानकारी पंचायत सचिव सह प्रभारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी जनार्दन दास ने दी। उन्होंने बताया कि बीज उपलब्ध होते ही वितरण शुरू कर दिया जाएगा, ताकि किसान समय पर रबी फसल की बुआई कर सकें। इसके लिए जरूरी तैयारी की जा रही है।

प्रखंड के किसान लगातार सूखे और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष चक्रवात अकवन सहित अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लगातार बारिश और प्रतिकूल मौसम के कारण खेतों में लगी फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ा है।