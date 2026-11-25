अरुण प्रसाद, आरा। सब्जी और उद्यानिक फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि यांत्रिकीकरण योजना 2026-27 के तहत सरकार विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।

खेत की तैयारी, बोआई, निराई-गुड़ाई, दवा छिड़काव से लेकर फसल की कटाई और भंडारण तक के उपकरण योजना में शामिल किए गए हैं।

इससे भोजपुर जिले के सब्जी उत्पादकों को खेती की लागत कम करने और श्रम पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी।

उपकरणों की निर्धारित दर और अनुदान से संबंधित जानकारी उप निदेशक, कृषि अभियंत्रण मंटू कुमार ने दी। योजना की दोनों अनुसूचियों में कुल 86 तरह के कृषि यंत्र शामिल हैं।

इनमें सब्जी, फल, मखाना उत्पादन और फसल कटाई के बाद उसके प्रसंस्करण एवं भंडारण से संबंधित उपकरण भी हैं।

सामान्य वर्ग के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों के लिए अनुदान की अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।

खेत की तैयारी और बोआई के यंत्रों पर भी अनुदान

सब्जी की खेती में उपयोग होने वाली स्माल मैनुअल टूल किट (खुरपी, हंसुआ और हो) की खरीद पर 80 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इस पर अधिकतम 800 रुपये की सहायता निर्धारित है।

मल्टीक्राप प्लांटर पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत (अधिकतम 26 हजार रुपये) और एससी-एसटी वर्ग को 50 प्रतिशत (अधिकतम 35 हजार रुपये) अनुदान मिलेगा। इसी तरह राइज्ड बेड प्लांटर पर सामान्य वर्ग को अधिकतम 32 हजार और एससी-एसटी वर्ग को 40 हजार रुपये तक सहायता मिलेगी। पोटैटो प्लांटर पर यह राशि क्रमश: 40 हजार और 50 हजार रुपये है। रोटावेटर पर सामान्य वर्ग को 24 हजार और एससी-एसटी वर्ग को 30 हजार रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। सिंचाई के लिए एचडीपीई पाइप की खरीद पर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से अधिकतम 15 हजार रुपये की सहायता मिलेगी।

छिड़काव और निराई-गुड़ाई के उपकरणों पर विशेष जोर सब्जी की फसलों में दवा छिड़काव और खरपतवार नियंत्रण के लिए भी कई उपकरण योजना में शामिल हैं। बैटरी चालित पावर स्प्रेयर की खरीद पर सामान्य वर्ग को 1200 रुपये और एससी-एसटी वर्ग को 1500 रुपये तक अनुदान मिलेगा।