Godda News: मेडिकल में दाखिले के लिए चौकीदार-झाड़ूदार ने जारी किए फर्जी जाति प्रमाणपत्र, CID जांच शुरू

जागरण संवाददाता, गोड्डा। धनबाद व हजारीबाग मेडिकल कालेज में दाखिले के लिए जारी फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर अब मामला गरमा गया है। इस मामले की राज्य सरकार ने सीआईडी जांच शुरू करा दी है। वहीं गोड्डा सीओ हलधर सेठी के खिलाफ प्रपत्र क गठित करने की तैयारी तेज हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा कि पूरे मामले में गोड्डा सदर सीओ हलधर सेठी की भूमिका संदिग्ध है। मामले का खुलासा तब हुआ जब गोड्डा सदर अंचल के कुरमन, सरौनी और सुंडमारा के पते से तीन फर्जी जाति प्रमाण पत्र जारी किये गए।

जारी प्रमाण पत्रों को जब जांच के लिए भेजा गया तो सभी फर्जी निकले। इन प्रमाण पत्रों को अगस्त माह में जारी किया गया था। वह भी राजस्व उपनिरीक्षक , अंचल निरीक्षक व अंचल अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से।



पूरे मामले का खुलासा होने पर पता चला कि इन प्रमाण पत्रों को सदर अंचल में काम कर रहे चौकीदार व पदस्थापित झाडूदार ने डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया था। हालांकि पूरे मामले की जांच अभी की जानी है।

जानकारी के अनुसार कुरमन, सरौनी व सुंडमारा में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए । इसमें एक अनुसूचित जन जाति के और दो अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र शामिल है। इसमें एक प्रमाण पत्र तो मात्र पांच मिनट में जारी किया गया था। मतलब प्रमाण पत्र को आनलाइन होने से बनने तक केवल पांच मिनट ही लगा है।

इसकी अब गहनता से जांच की जा रही है। पूरे मामले में यह बात भी आई है कि अंचल में कार्यरत कर्मियों के द्वारा ही जाली वंशावली तैयार की गई थी जिसके आधार पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।

कैसे हुआ मामले का खुलासा मामले का खुलासा तब हुआ जब हजारीबाग में मेडिकल कालेज में दाखिले के लिए तीन छात्रों ने क्रमश: एससी व एसटी कोटा से नामांकन का दावा किया। नियोक्ता को मामले में शक हुआ। सभी सर्टिफिकेट को जांच के लिए भेजा गया।

इसमें तीन प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। वहीं चार प्रमाण पत्र सही थे। इस मामले में धनबाद और हजारीबाग में संबंधित छात्र-छात्राओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है । सभी आरोपित फरार हैं जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। सरकार ने अब इस मामले में सीआइडी जांच शुरू की है ॉ। मामले का खुलासा होने के बाद पूरे अंचल कार्यालय में हडकंप मच गया है। सभी अपनी गर्दन बचाने में जुट गए हैं।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर उठाया सवाल इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर उठाया सवाल उठाया है । कहा कि हजारीबाग व धनबाद मेडिकल कालेज में नामांकन के लिए गोड्डा अंचल से जारी जाति प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा की गहराई से जांच होनी चाहिए।