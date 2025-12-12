ठंड में अलाव को तरस रहा गोड्डा, रोज सैकड़ों टन कोयला चोरी हो रहा; पर आमजन के लिए ‘आनाकानी’
गोड्डा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंच गया है। ईसीएल की राजमहल परियोजना द्वारा अलाव के लिए कोयला उपलब्ध नहीं कराने से ल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गोड्डा। जिले में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान नौ डिग्री तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड में भी ईसीएल की राजमहल परियोजना अबतक जनता के लिए अलाव की व्यवस्था को कोयला उपलब्ध नहीं करा रही है।
जबकि गोड्डा नगर परिषद की मानें तो अब तक दो बार पत्र देकर कोयला की मांग ईसीएल से की जा चुकी है। ईसीएल प्रबंधन इस पर काेई पहल नहीं कर रहा है। अबतक कोयला नहीं मिला है जिसके कारण गोड्डा शहर के चौक-चौराहों पर अबतक कोयला से अलाव नहीं जल पा रहा है।
चौक-चौराहों पर लकड़ी से अलाव जलाना शुरू
वहीं कोयला न मिलने की स्थिति में नगर परिषद ने शहर के चार पांच चौक-चौराहों पर लकड़ी से अलाव जलाना शुरू किया है जो नाकाफी साबित हो रहा है। वहीं दूसरी ओर ईसीएल की राजमहल परियोजना से हर दिन जुगाड़ गाड़ी, मोटरसाइकिल,साइकिल सहित अन्य स्रोत से प्रतिदिन सैकड़ों टन कोयले की चोरी हो रही है।
इसे रोकने में नाकाम ईसीएल प्रबंधन आम जनता के अलाव के काेयला देने में आनाकानी कर रहा है। इसे लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। यही नहीं गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र होकर भी हर दिन दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी के कोयला की ढुलाई हो रही है लेकिन एक्शन जीरो है।
ईसीएल कोयला देने में आनाकानी कर रहा
वहीं समाजसेवी सौरभ पराशर उर्फ बच्चू झा ने ईसीएल के इस कृत्य की कड़ी आलोचना की है व कहा है कि बड़े लोगों व बड़े कंपनी के लिए ईसीएल समय पर कोयला दे रही है और आम जनता के अलाव के लिए ईसीएल कोयला देने में आनाकानी कर रहा है जो निंदनीय है जबकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।