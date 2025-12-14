बेटी को ससुराल छोड़ने पहुंचे परिवार को लोहे की रॉड से पीटा, स्कॉर्पियो-कार तोड़ी; पुलिस में शिकायत

जागरण संवाददाता, गोड्डा। बेटी को ससुराल छोड़ना मायके पक्ष को महंगा पड़ गया है। वह इसलिए कि एक साथ मायके पक्ष के कुल पांच लोगो को दामाद सहित ससुराल में जमकर पीटा गया। पिटाई में मायके पक्ष के लोग बुरी तरह घायल हो गए। साथ ही ससुराल पक्ष के लोगों ने स्कॉर्पियो सहित कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। मारपीट में घायल वधु पक्ष के लोगों ने नगर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस से की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामला नगर थाना क्षेत्र के कुरमन गांव का बताया जाता है। जानकारी के अनुसार वधु पक्ष बरहेट थाना क्षेत्र के पंचकठिया से आए थे। लड़की दीपाली कुमारी की शादी बीते 28 नवंबर को कुरमन गांव में भागीरथ साह के घर हुई थी। भागीरथ साह आर्मी में क्लर्क है। लड़की बीते दो माह से अपने मायके पंचकठिया में थी। लड़की दीपाली के साथ भी मारपीट की घटना हुई है।

दरवाजा खोलते ही मारपीट शुरू दीपाली ने बताया कि उसके घर से सभी लोग कुरमन गांव स्थित ससुराल में छोड़ने आए थे। जिसमें उनके पिता, चाचा, भाई सहित अन्य थे। इनलोगों के द्वारा उनको घर में प्रवेश देना तो दूर दरवाजा खोलते ही मारपीट की घटना को अंजाम देने लगे।

कहा कि उनके पति भागीरथ साह सहित उनके देवर, ससूर सहित अन्य के द्वारा कुल पांच लाेगों को मारपीट किया गया। सभी को लोहे के रड से पीटा गया जिससे सभी का सिर फट गया है । साथ ही आरोपितो नें दो वाहन जिसमें स्कारपरियो सहित एक कार का शीशा फोड़ दिया है। सभी मारपीट की घटना में बुरी तरह घायल हो गए हैं।

दशहरा से ही मायके में थी लड़की लड़की दीपाली ने बताया कि उनके पति के द्वारा पहले भी उनके साथ मारपीट की गई है तथा मायके पक्ष किसी से बातचीत नहीं करने दिया जाता था। कहा कि बीते दशहरा से ही मायके में हैं। ससुराल से उनके पति भी लेने नहीं गए। जिसके बाद ही मायके पक्ष से सभी लोग ससुराल कुरमन गांव छोड़ने आए थे जहां मारपीट की घटना हो गई।