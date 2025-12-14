Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोड्डा में अवैध बालू माफियाओं का तांडव, ट्रैक्टर छुड़ाने के प्रयास में पुलिस पर गर्म रॉड से हमला

    By Avinash Kumar Sinha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:43 PM (IST)

    गोड्डा में अवैध बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला किया, जब पुलिस अवैध बालू से लदे ट्रैक्टर को छुड़ाने गई थी। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक राहुल देव महतो को गिर ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रैक्टर छुड़ाने के प्रयास में पुलिस पर गर्म रॉड से हमला

    जागरण संवाददाता, गोड्डा। अवैध बालू से लदा एक ट्रैक्टर को छुड़ाना गोड्डा पुलिस को महंगा पड़ा है। छुड़ाने गई पुलिस पर कुल चार पांच लोगो ने जानलेवा हमला करने का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस के द्वारा वाहन के चालक को पकड़ लिया गया है तथा पुलिस ने पकडाये चालक को जेल भी भेज दिया है। चालक का नाम राहुल देव महतो है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के द्वारा इस मामले में मुफस्सिल थाना में सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने सहित कई धाराओं में केस अंकित किया है। मामले को लेकर मुफस्सिल थाने के एक एएसआई उमेश प्रजापति के द्वारा दीवा गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के मालिनी मोड़ के समीप बालू से लदे ट्रैक्टर को लाते देखा गया। 

    गश्ती वाहन की पुलिस ने ट्रैक्टर को पकड़ा

    जिसकी सूचना थानेदार को देने के बाद गश्ती वाहन की पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ लिया गया। साथ ही चालक को भी घटनास्थल पर हिरासत में लिया गया। लेकिन इसी बीच चालक के कहने पर चार अन्य लोग आ गए जिसका नाम अमर कुमार यादव, सोनु यादव, लालू यादव, सूरज यादव के द्वारा पुलिस से ट्रैक्टर व चालक दोनो को छुड़ाने का प्रयास किया गया तथा नहीं छोड़े जाने पर पुलिस पर जानलेवा हमला करने का भी प्रयास किया गया। 

    एएसआई उमेश प्रजापति ने बताया कि आरोपितों ने सबसे पहले गरम लोहे के रड से सिर पर प्रहार करने का प्रयास आरक्षी रंजित दूबे पर किया। सिर बचाने के क्रम में रंजीत दूबे के हाथ में लोहे का रड लग गया जिससे आरक्षी का हाथ जल गया। 

    पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई 

    दर्ज प्राथमिकी में यह भी बताया गया है कि सभी आरोपितों के द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई । हालांकि इस बीच मुफस्सिल थाना की पुलिस के द्वारा दूसरे अन्य गश्ती वाहन को घटनास्थल पर भेजा गया जिससे ट्रैक्टर सहित चालक को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। नहीं तो इस मामले में पुलिस की भारी फजीहत हो जाती।

    चालक राहुल देव महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा 

    हालांकि पुलिस के द्वारा चालक राहुल देव महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है साथ ही अन्य आरोपितों की पकड़ धकड़ में पुलिस लगी है। आरोपितों पर डेढ़ दर्जन से अधिक मामले में केस दर्ज किया गया है।

    आरोपित चालक को जेल भेजा गया है। सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी अवैध बालू के कारोबार में संलिप्त हैं। फरार लोगों को पुलिस पकड़ने के फिराक में हैं। - आनंद कुमार साहा, थाना प्रभारी, गोड्डा मुफ्सिसल