संवाद सहयोगी, देवरी (गिरिडीह)। देवरी थाना अंतर्गत कोयनडीह गांव के समीप रविवार को राजस्थान पुलिस की हिरासत से एक आरोपित युवक और नाबालिग लड़की को ग्रामीण हंगामा करते हुए पुलिस वाहन से उतारकर भगा ले गए।

राजस्थान पुलिस ने देवरी पुलिस के सहयोग से कोयनडीह गांव में शनिवार को छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने कोयनडीह गांव में छापेमारी कर आरोपित युवक के साथ राजस्थान से गायब हुई एक नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया।

रविवार को राजस्थान पुलिस आरोपित सहित लड़की को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा के लिए अपने साथ एक निजी वाहन ले जा रही थी। इसी बीच अचानक कोयनडीह गांव के समीप में कुछ ग्रामीणों और युवक के स्वजन ने रास्ता में अवरोध कर उक्त वाहन को रोक लिया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीण दोनों लड़का लड़की को पुलिस की गाड़ी से जबरन नीचे उतार कर भगा ले गए।

नाबालिग लड़की को भगाकर लाया था युवक जानकारी के अनुसार कोयनडीह गांव निवासी एक युवक राजस्थान से उक्त नाबालिग लड़की को अपने साथ भगाकर गांव ले आया था। यह भी बताया जा रहा है कि आरोपित युवक कुछ दिनों से उक्त नाबालिग लड़की को अपने ही घर में छिपाकर रखा था।