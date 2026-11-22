जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभुकों को अक्टूबर माह की सम्मान राशि और पेंशन का भुगतान किया गया है।

झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत भौतिक सत्यापन के बाद जिले की 1,51,961 महिलाओं के बैंक खातों में 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 37 करोड़ 99 लाख 2 हजार 500 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। राशि का भुगतान पीएफएमएस,डीबीटी के माध्यम से किया गया है।

वहीं सर्वजन पेंशन योजना के तहत अक्टूबर माह की पेंशन राशि 1,07,116 लाभुकों के बैंक खातों में एपीबीएस, पीएफएमएस के माध्यम से भेजी गई है। इसमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के 80,897, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना के 12,883, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के 1,214, मुख्यमंत्री राज्य एचआइवी, एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना के 75 और स्वामी विवेकानंद निश्शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के 12,047 लाभुक शामिल हैं।