गिरिडीह में सड़क हादसा: बाइक की टक्कर से 2 युवकों की मौत, एक जिंदगी-मौत के बीच कर रहा संघर्ष

संवाद सहयोगी, निमियाघाट (गिरिडीह)। निमियाघाट थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर इसरी बाजार में बरनवाल हार्डवेयर के पास मंगलवार रात दो बाइकों के बीच हुई टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए उसे पीएमसीएच धनबाद रेफर किया गया है।



बताया गया कि रंगामाटी निवासी 31 वर्षीय हैदर अली इसरी बाजार की ओर जा रहा था, जबकि गुरुटांड़ निवासी राहुल महतो इसरी से डुमरी की ओर आ रहा था। इसी दौरान उक्त स्थान पर दोनों की बाइक आपस में टकरा गई। इस हादसे में दोनों बाइक पर सवार तीन लोग गंभीर से घायल हो गए।

तीनों को इलाज के किए डुमरी रेफरल अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान घायल हैदर अली और नावाडीह थाना क्षेत्र के मुंगो रांगामाटी निवासी 30 वर्षीय किशन ठाकुर की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल राहुल महतो को बेहतर इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच रेफर कर दिया गया।



इस हादसे की सूचना मिलने पर निमियाघाट थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि दो बाइकों के बीच टक्कर हुई है।

इस हादसे में तीन लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां दो लोगों ने दम तोड़ दिया। एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दोनों बाइकों को जब्त कर लिया गया है। शवाें को गिरिडीह सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया है। हैदर अली फुटपाथ पर दुकान लगाकर कपड़ा बेचता था।