जीटी रोड औंरा पर ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल
बगोदर में जीटी रोड औंरा के पास एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार बुजुर्ग हनीफ अंसारी की मौत हो गई और उनकी पत्नी कालिमा गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद हनीफ को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि कालिमा को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी,बगोदर/गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड औंरा के पास शनिवार की सुबह 10 बजे मालवाहक ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।घटना में स्कूटी सवार बुजुर्ग पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए।इलाज के क्रम में पति हनीफ की मौत हो गई। पत्नी कालिमा गंभीर रूप से घायल है।
इसके पूर्व घटना के बाद आसपास के लोगों ने इलाज के लिए दोनों जख्मी को बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेज दिया। वहां जांच के बाद चिकित्सक ने पति को मृत घोषित कर दिया जबकि उनकी पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया।
मृतक बगोदर थाना क्षेत्र के बनपूरा गांव निवासी 62 वर्षीय हनीफ अंसारी है।मृतक के पत्नी 60 वर्षीय कालिमा खातून है।
घटना के संबंध में बताया गया कि ट्रक बगोदर की ओर से डुमरी ओर जा रहा था। इसी दौरान उक्त स्थल के पास रोड पास कर रही स्कूटी को ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक दूसरे लेन में चल गया। घटना के बाद मृतक के स्वजन का रो रोकर बुरा हाल है।
