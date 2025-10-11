Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जीटी रोड औंरा पर ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    बगोदर में जीटी रोड औंरा के पास एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार बुजुर्ग हनीफ अंसारी की मौत हो गई और उनकी पत्नी कालिमा गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद हनीफ को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि कालिमा को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी,बगोदर/गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड औंरा के पास शनिवार की सुबह 10 बजे मालवाहक ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।घटना में स्कूटी सवार बुजुर्ग पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए।इलाज के क्रम में पति हनीफ की मौत हो गई। पत्नी कालिमा गंभीर रूप से घायल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके पूर्व घटना के बाद आसपास के लोगों ने इलाज के लिए दोनों जख्मी को बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेज दिया। वहां जांच के बाद चिकित्सक ने पति को मृत घोषित कर दिया जबकि उनकी पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज  के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया।

    मृतक बगोदर थाना क्षेत्र के बनपूरा गांव निवासी 62 वर्षीय हनीफ अंसारी है।मृतक के पत्नी 60 वर्षीय कालिमा खातून है।

    घटना के संबंध में बताया गया  कि ट्रक बगोदर की ओर से डुमरी ओर जा रहा था।  इसी दौरान उक्त स्थल के पास रोड पास कर रही स्कूटी को ट्रक ने  टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक दूसरे लेन में चल गया। घटना के बाद मृतक के स्वजन का  रो रोकर बुरा हाल है।