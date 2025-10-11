जीटी रोड औंरा पर ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार बुजुर्ग की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोगी,बगोदर/गिरिडीह। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड औंरा के पास शनिवार की सुबह 10 बजे मालवाहक ट्रक ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी।घटना में स्कूटी सवार बुजुर्ग पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए।इलाज के क्रम में पति हनीफ की मौत हो गई। पत्नी कालिमा गंभीर रूप से घायल है।

इसके पूर्व घटना के बाद आसपास के लोगों ने इलाज के लिए दोनों जख्मी को बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भेज दिया। वहां जांच के बाद चिकित्सक ने पति को मृत घोषित कर दिया जबकि उनकी पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया गया।