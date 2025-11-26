Bihar भेजी जा रही 800 पेटी इम्पीरियल ब्लू गिरिडीह में जब्त, पंजाब के चार तस्कर काबू

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी वहां चोरी-छिपे शराब सप्लाई की कोशिश थम नहीं रही है। इस सप्लाई नेटवर्क को एक बार फिर झारखंड के गिरिडीह जिले में उत्पाद विभाग ने करारा झटका दिया है।

बुधवार को विभाग ने इस वर्ष की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब से बिहार भेजी जा रही विदेशी शराब की खेप जब्त की। उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रविरंजन के नेतृत्व में टीम ने डुमरी के चिरैया मोड़ के पास जांच अभियान चलाया।

इस दौरान हरियाणा नंबर के ट्रक एचआर-46 डी-2209 को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक में आनाज (आनू) की बोरियों के पीछे छिपाकर 800 पेटी इम्पीरियल ब्लू ब्रांड (Imperial Blue) की विदेशी शराब लोड की गई थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 75 लाख रुपये आंकी गई है।



कार्रवाई के दौरान ट्रक के साथ-साथ स्कॉर्ट करने वाली कार (एचआर 01 एवाई 5743) भी जब्त की गई। टीम ने ट्रक चालक सहित अवैध शराब कारोबार में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपितों में पंजाब के मोहाली निवासी ट्रक चालक बिंदर सिंह, हरिंदर सिंह, अमृतसर निवासी हरजीत सिंह और कार चालक दीपक कुमार शामिल हैं। विभाग ने आरोपितों से पूछताछ कर शराब तस्करी सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है।