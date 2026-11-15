छठ मनाने अपने पैतृक घर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, जमुनिया नदी में पत्नी संग दिया अर्घ्य

संवाद सहयोगी, डुमरी (गिरिडीह)। MP Chief Secretary Ashok Barnwal: लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक कुमार बर्णवाल अपने पैतृक घर झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी पहुंचे। उन्होंने परिजनों के साथ छठ पूजा मनाई।

इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी नमिता कुमारी के साथ डुमरी की जमुनिया नदी में भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। मुख्य सचिव बनने के बाद पहली बार वह अपने परिवार के साथ पैतृक घर लौटे हैं। उनके आगमन से परिवार में खुशी का माहौल रहा।

अशोक कुमार बर्णवाल गांव से इसरी बाजार करीब 10 बजे पहुंचे। यहां डुमरी के एसडीएम राजेंद्र प्रसाद, अंचल अधिकारी शशि भूषण वर्मा और निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर अशोक कुमार बर्णवाल ने कहा कि हर साल की तरह इस वर्ष भी वह अपने बड़े भाई, मंझले भाई और अन्य परिजनों के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ मनाने घर आए हैं। परिवार के बीच त्योहार मनाने से उन्हें काफी खुशी मिलती है।