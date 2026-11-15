Chhath Puja 2026: आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य, IMD ने बताया झारखंड में कब होगा सूर्यास्त और सूर्योदय

जागरण संवाददाता, धनबाद। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज रविवार को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। हालांकि, छठ पर अस्ताचलगामी और उषा काल के अर्घ्य अर्पण का समय पूरे देश में एक जैसा नहीं होगा। झारखंड के 24 जिलों के बीच सूर्यास्त में 18 मिनट तो सूर्याेदय में 15 मिनट तक अंतर दिखेगा।

मौसम केंद्र रांची ने सभी जिलों के सूर्यास्त व सूर्याेदय का समय जारी कर दिया है। 15 नवंबर को धनबाद में सूर्यास्त शाम 4:59 पर होगा। विदा लेते भगवान भास्कर को उसी समय अर्घ्य अर्पण करेंगे। सोमवार की सुबह 5:59 पर सूर्याेदय होगा।