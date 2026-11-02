मधुपुर-गिरिडीह रेलखंड पर 8 और 23 नवंबर को नहीं चलेंगी ट्रेनें, पूर्व रेलवे ने बताई वजह

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। मधुपुर-गिरिडीह रेलखंड पर नवंबर माह में दो दिन पैसेंजर ट्रेन नहीं दौड़ेगी। रेल प्रबंधन की ओर से आठ व 23 नवंबर को पैसेंजर ट्रेन का परिचालन रद किया गया है।

यह कदम मधुपुर बाईपास परियोजना के अंतर्गत पुल संख्या 6ए के बाक्स पुशिंग कार्य के लिए आसनसोल मंडल, पूर्व रेलवे के मधुपुर-गिरिडीह रेलखंड में मधुपुर व जगदीशपुर स्टेशनों के बीच पांच, आठ, 23 व 26 नवंबर को यातायात व विद्युत ब्लाक लिया जाएगा।

इसे लेकर पैसेंजर ट्रेन केवल आठ नवंबर यानि रविवार व 23 नवंबर यानि सोमवार को ट्रेन संख्या 53515 मधुपुर-गिरिडीह व 53516 गिरिडीह-मधुपुर पैसेंजर ट्रेन रद रहेगा। उक्त दोनों ट्रेनें पांच नवंबर व 26 नवंबर को निर्धारित समय-सारणी के अनुसार परिचालित होगी।