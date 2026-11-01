नए साल से सस्ता होगा ब्लैक डायमंड और रांची-पटना जनशताब्दी का सफर, हटेगा सुपरफास्ट टैग

जागरण संवाददाता, धनबाद। एक जनवरी 2027 से लागू होनेवाले रेलवे के नये टाइम टेबल में कई बदलाव दिखेंगे। सुपरफास्ट बन कर चल रहीं ट्रेनों के नंबर बदलेंगे। इसके साथ ही सुपरफास्ट का दर्जा भी छिन जाएगा।

62 साल पहले 1964 में पटरी पर उतरी प्राइड आफ कोलफील्ड यानी कोयला क्षेत्र के गौरव के रूप में चलने वाली धनबाद-हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस भी शामिल है। सुपरफास्ट बन कर चल रही ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस एक जनवरी से एक्सप्रेस बन जाएगी।