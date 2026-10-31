सीट बेल्ट नहीं लगाने पर धनबाद पुलिस ने कार चालक से की मारपीट, पत्नी के सामने बाल पकड़कर खींचा; बवाल

जागरण संवाददाता, धनबाद। सरायढेला थाना क्षेत्र के गोल बिल्डिंग के समीप शनिवार को वाहन जांच के दौरान जमकर हंगामा हुआ। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कार का चालान काटने की कार्रवाई शुरू होते ही कार सवार ट्रैफिक पुलिस के जवानों से उलझ गए।

देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हंगामे के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। घटना के संबंध में बताया जाता है कि गोल बिल्डिंग के समीप ट्रैफिक पुलिस के जवान वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान कार संख्या जेएच 10 सीयू 3574 को रोककर चालक से कागजात मांगे गए। कार चालक और बगल की सीट पर बैठी महिला ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी।

इस पर पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की। इसी बात को लेकर कार सवार पुलिसकर्मियों से बहस करने लगे। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। महिला ने आरोप लगाया कि उनके पति को पुलिस वालों ने सिर के बाल पकड़कर कार से बाहर निकाला।

हंगामे की सूचना मिलने पर सरायढेला थाना प्रभारी मंजीत सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार सवारों को समझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वे थाना प्रभारी से भी उलझ गए। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार सवार सभी लोगों को हिरासत में ले लिया।

इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए सरायढेला थाना ले जाया गया। वहीं, कार सवार महिला ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। कार सवारों को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलने पर उनके परिचित सरायढेला थाने पहुंच गए।