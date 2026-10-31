डीआरयूसीसी सदस्य पूजा ने किया धनबाद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, यात्री सुविधाओं पर जताई नाराजगी

जागरण संवाददाता, धनबाद। धनबाद मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (डीआरयूसीसी) की नवनियुक्त सदस्य पूजा रत्नाकर ने शनिवार को धनबाद रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। सांसद ढुलू महतो के निर्देशानुसार उन्होंने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं, साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

यात्रियों को हो रही परेशानी एवं विभिन्न व्यवस्थाओं में मिली कमियों पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष कड़ी नाराजगी जताई। व्यवस्था में शीघ्र सुधार करने का निर्देश दिया। पूजा रत्नाकर ने कहा कि धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि धनबाद रेल मंडल में यात्रियों की सुविधा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। यात्री स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता एवं महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।