धनबाद के सरकारी अस्पतालों में 74 डॉक्टरों की होगी बहाली, 11 नवंबर तक करें आवेदन
धनबाद जिले के सरकारी अस्पतालों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के माध्यम से 74 चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। जिले के सरकारी अस्पतालों में 74 चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक चिकित्सक 11 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। नियुक्तियां जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के माध्यम से होंगी।
जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) के तहत मेडिकल आफिसर के 48 पद हैं।
एनआरएचएम और यूसीडी सेल में जनरल फिजिशियन के 13, गाइनाकोलाजिस्ट के दो, पीडियाट्रिशियन के सात और एनेस्थीसियोलाजिस्ट के चार पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
मेडिकल आफिसर को 63 हजार रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जबकि अन्य चिकित्सकों को प्रति माह 1.10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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