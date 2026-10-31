जागरण संवाददाता, धनबाद। आइआइटी (आइएसएम) धनबाद में शनिवार सुबह करीब साढ़े आठ एक दुखद घटना सामने आई। बीटेक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्र माने प्रतीक राजकुमार ने हॉस्टल की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद संस्थान परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

माने प्रतीक राजकुमार महाराष्ट्र्र का रहने वाला था। मामले की जानकारी मिलने के बाद संस्थान के हास्टल वार्डन, सुरक्षा अधिकारी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर व संस्थान के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में असर्फी अस्पताल ले गए। यहां चिकित्सकों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। वह एक्वामरीन हास्टल में रहता था।

संस्थान की ओर से माने प्रतीक राजकुमार के परिजन को घटना की सूचना दे दी है। फिलहाल कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में उसके दोस्तों व अन्य छात्रों से पता चला है कि आत्महत्या का मामला निजी था और घर से जुड़ा हुआ है। धनबाद थाना पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। माता-पिता व अन्य स्वजन के आने के बाद ही पूरा मामला प्रकाश में आएगा।

आइआइटी आइएसएम में हाल के वर्षों में आत्महत्या की घटनाएं - सितंबर 2018 : आइआइटी आइएसएम से पीएचडी कर रहे छात्र रंजन राठी ने फांसी लगाकर खुदकशी की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा था और यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला था। जैसपर हास्टल के डी ब्लाक में रहता था।

- दिसंबर 2022 : आइआइटी आइएसएम के अंबर हास्टल 2018 बैच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र चेरूकुरी प्रवीण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। चेरूकुरी हैदराबाद का रहने वाला था। प्रवीण का शव गमछे के सहारे लटका हुआ मिला।

- जनवरी 2023 : आइआइटी आइएसएम में जूनियर तकनीशियन ने अपने क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। जूनियर तकनीशियन दीपक कुमार संस्थान में इलेक्ट्रानिक विभाग में कार्यरत था। स्टाफ क्वार्टर के बाथरूम में गमछे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी। मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिला का रहना वाला था।