IIT ISM Dhanbad में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मिलेगी डोनर छात्रवृत्ति, पूरी फीस माफ

जागरण संवाददाता, धनबाद। आइआइटी आइएसएम आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की शैक्षणिक यात्रा में उनका सहयोग करने शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का निर्णय लिया ताकि आर्थिक तंगी प्रतिभाशाली छात्रों की राह में बाधा न बने।

संस्थान कई तरह के वित्तीय सहायता कार्यक्रम चला रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। संस्थान अब एक से पांच लाख रुपये तक की सालाना पारिवारिक आय वाले 100 विद्यार्थियों की पूरी ट्यूशन फीस माफ करेगा।

इस संबंध में शुक्रवार को हुई बोर्ड आफ गवर्नर्स (बीओजी) की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब पूर्ववर्ती छात्रों के दान से एंडोमेंट फंड बनाया जाएगा जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में सहायता की जाएगी।

सरकार की छूट के बाद बची राशि भी संस्थान भरेगा फिलहार इस आय वर्ग के विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क का दो-तिहाई हिस्सा केंद्र सरकार की ओर से वहन किया जाता है। शेष एक-तिहाई राशि विद्यार्थियों और उनके परिवारों को जमा करनी पड़ती है।

नई व्यवस्था के तहत अब यह राशि भी विद्यार्थियों को नहीं देनी होगी। संस्थान के पूर्व छात्रों से प्राप्त आर्थिक सहयोग से एंडोमेंट फंड तैयार किया जाएगा। इसी फंड से बची हुई एक-तिहाई फीस का भुगतान किया जाएगा। इस तरह पात्र विद्यार्थियों की पूर शिक्षण शुल्क माफ हो जाएगा।