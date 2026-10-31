SIR के नाम पर फर्जी ई-मेल से रहें सावधान, साइबर ठग कर रहे धोखाधड़ी का प्रयास

डिजिटल डेस्क, धनबाद। Voter List Revision Fraud: झारखंड समेत देश के कई राज्यों में इस समय मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है। इसे लेकर साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। वे ई-मेल भेजकर लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने लोगों को सावधान किया है।

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में लोगों को साइबर ठगों से सावधान किया है। इन दिनों कुछ लोगों को ई-मेल भेजकर दावा किया जा रहा है कि SIR प्रक्रिया के दौरान विसंगतियां पाए जाने के कारण उनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिया गया है।