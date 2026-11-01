कोलकाता-खातीपुरा स्पेशल ट्रेन का मार्ग बदला, धनबाद के यात्रियों को झटका

जागरण संवाददाता, धनबाद। त्याेहारी सीजन में हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने धनबाद होकर चलने वाली कोलकाता-खातीपुरा (जयपुर) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन की घोषणा कर दी है। इससे वैसे यात्रियों की परेशानी और बढ़ेगी जिन्होंने पहले से इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग करा ली है।

रेलवे ने 09709 खातीपुरा-कोलकाता साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को प्रत्येक बुधवार को चार से 18 नवंबर तक धनबाद होकर चलाने की घोषणा की थी। वापसी में 09710 कोलकाता-खातीपुरा साप्ताहिक स्पेशल छह से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को चलाने की घोषणा हुई थी।

निर्धारित तिथि के अनुनसार, दिवाली व छठ के दौरान सफर करने वाले यात्रियों ने यात्रियों ने टिकट भी बुक करा लिया था। अब रविवार को अचानक मार्ग में बदलाव की घोषणा हो गई। पूर्व रेल से जारी सूचना में बताया कि परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण स्पेशल ट्रेन आसनसोल से डीडीयू तक मार्ग परिवर्तन किया गया है।