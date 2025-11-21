Language
    Giridih Love Story: दिल्ली भागा प्रेमी जोड़ा थाने पहुंचा, पत्नी बोलीं-16 साल की शादी का क्या?

    By Rambijay Singh Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:19 PM (IST)

    दिल्ली से लौटकर प्रेमी जोड़ा गिरिडीह पहुंचा और थाने में शरण ली। पत्नी ने अपने पति से 16 साल की शादी के बारे में सवाल किया, जिससे मामला उलझ गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कानूनी सलाह के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

    गिरिडीह के बेंगाबाद थाने में प्रेमी जोड़ा। (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, बेंगाबाद ( गिरिडीह)। प्रेम प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। बेगाबाद थाना क्षेत्र के एक दो बच्चों के पिता और पड़ोसी पंचायत की एक तलाकशुदा महिला के बीच तीन साल से चल रहे प्रेम की कहानी अब थाने तक पहुंच गई।

    गुरुवार को दोनों प्रेमी थाने में हाथ थामकर पहुंचे और एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी बताने लगे। इसके बाद स्थिति उस वक्त नाटकीय हो गई जब युवक की पत्नी दो बच्चों के साथ पुलिस थाने पहुंच गई।

    प्रेमी युगल 9 नवंबर को घर से फरार होकर दिल्ली चले गए थे। परिवार वाले उन्हें खोजते रहे, लेकिन गुरुवार को दोनों अचानक थाने पहुंचकर शादी की बात स्वीकार कर बैठे।

    प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि वह तलाकशुदा है और एक बच्चे की मां है। उसने दावा किया कि दोनों दो साल पहले गिरिडीह के एक मंदिर में शादी कर चुके हैं और पति-पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं। वह आगे भी उसी तरह जीवन बिताना चाहती है।

    वहीं, युवक की पत्नी का दर्द थाने में साफ दिखा। उसने बताया कि उसकी शादी 16 साल पहले हुई थी और उसके दो बच्चे भी हैं। उसने दूसरी शादी को अवैध बताते हुए अपने पति पर कानून की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। पत्नी ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग भी की।

    फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। मामला दो परिवारों का भविष्य बदलने वाला साबित हो सकता है। अब पुलिस जांच के बाद ही तय होगा कि प्यार जीतेगा या कानून!