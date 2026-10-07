JSSC-CGL पेपर लीक: मास्टरमाइंड के साले की गिरफ्तारी को CID की गिरिडीह में दबिश, घर पर चिपकाया इश्तेहार

संवाद सूत्र, बेंगाबाद ( गिरिडीह)। JSSC-CGL परीक्षा में कथित पेपर लीक व गड़बड़ी के मामले में सीआइडी ने फरार अप्राथमिकी अभियुक्त सौरव कुमार उर्फ सौरव पांडेय की गिरफ्तारी के लिए बुधवार को बेंगाबाद में दबिश दी।

न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद सीआइडी की टीम ने बेंगाबाद थाना पुलिस के सहयोग से हथबोर गांव स्थित उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया और निर्धारित समय सीमा के भीतर न्यायालय में सरेंडर करने को कहा।

बताया जाता है कि सौरव पांडेय कथित तौर पर परीक्षा गड़बड़ी मामले के मास्टरमाइंड अभय तिवारी का साला है। अभय तिवारी की बेंगाबाद के हथबोर गांव में ससुराल है।

उसकी गिरफ्तारी के बाद सीआइडी ने हथबोर स्थित ससुराल में छापेमारी की थी। इस दौरान अभय तिवारी के ससुर विकास पांडेय को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी।

मामले में सौरव पांडेय को रांची सीआइडी थाना में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। वह गिरफ्तारी के बाद से फरार बताया जा रहा है। बुधवार को उसके घर पर इश्तेहार चिपकाते हुए सीआइडी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में सरेंडर नहीं करने पर उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।