    Jharkhand News: गिरिडीह में पिकअप वैन और ट्रक की भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत; 5 घायल

    By Pramod Chaudhary Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:45 PM (IST)

    गिरिडीह के ताराटांड़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर एक भयानक सड़क हादसा हुआ। ट्रक और पिकअप की टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ताराटांड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतकों और घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल ले जा रही है।

    गिरिडीह में पिकअप वैन और ट्रक की भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत; कई घायल

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। टुंडी मुख्य मार्ग के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़कीटांड़ मोड़ के समीप शुक्रवार दोपहर को भयानक सड़क हादसा हो गया। हादसे में चार लोगों की मौत की सूचना है। ट्रक व पिकअप में टक्कर हुई है। ट्रक के नीचे सवारी दबी हुई है। मृतकों संख्या बढ़ सकती है।

    मिली जानकारी के मुताबिर, ट्रक व सवारी पिकअप में आमने-सामने की टक्कर हुई है। 5 जख्मी भी हैं। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। ताराटांड़ पुलिस पहुंच चुकी है। सभी मृतकों व घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया जा रहा है। अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।

