    Jharkhand Crime: हथकड़ी झटक कर भागा हत्यारोपित, खदेड़ कर धरा गया

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:21 PM (IST)

    रांची में एक हत्या का आरोपी पुलिस हिरासत से हथकड़ी छुड़ाकर भाग गया, जिससे पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई। तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम ने तुरंत पीछा किया और उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। आरोपी को अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आरोपी कैसे भागने में सफल रहा और क्या इसमें कोई और शामिल था।

    फरार होने का प्रयास करने वाला आरोपित को पकड़ कर कोर्ट ले जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के व्यस्त जेपी चौक पर सोमवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब एक हत्यारोपित पुलिस की गिरफ्त से हथकड़ी झटक कर फरार हो गया। घटना दोपहर की है, जब राजधनवार थाना क्षेत्र के गरीडीह गांव निवासी बच्चू सिंह को पुलिस न्यायालय में पेशी के लिए ले जा रही थी।

    भीड़भाड़ का उठाया फायदा

    जेपी चौक के पास पहुंचते ही बच्चू सिंह ने हथकड़ी और रस्सी को झटक कर पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला।

    अचानक हुई इस घटना से पुलिसकर्मियों समेत वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। आरोपी पंच मंदिर की ओर तेजी से भागा, लेकिन सड़क पर भीड़भाड़ और यातायात के कारण वह बहुत दूर नहीं जा सका।

    आम लोगों ने दिया पुलिस को सहयोग

    घटना के बाद यातायात पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मी तत्परता दिखाते हुए आरोपी के पीछे दौड़े। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया और मिलकर आरोपी को पंच मंदिर के पास धर दबोचा।

    इसके बाद पुलिस उसे दोबारा अपनी गिरफ्त में लेकर न्यायालय ले गई, जहां कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे पेश किया गया।

    रविवार को हुई थी गिरफ्तारी

    जानकारी के अनुसार, बच्चू सिंह को हत्या के एक मामले में रविवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा था। कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा।

    पुलिस की चौकसी पर उठे सवाल


    इस घटना के बाद पुलिस की लापरवाही पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा में चूक और न्यायालय ले जाते समय पर्याप्त सतर्कता न बरतने को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। हालांकि, समय रहते आरोपी को पकड़ लेना पुलिस और जनता की सक्रियता का नतीजा है।

    जांच के आदेश संभव

    पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले में संज्ञान लिए जाने की संभावना है। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी मांग उठ रही है।