सप्ताह में तीन दिन न्यू गिरिडीह होकर चलेगी Howrah–Gaya Vande Bharat, रेल मंत्री ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा को दिया आश्वासन

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। हावड़ा से गया के बीच धनबाद होकर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन होकर चलाने की तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोडरमा की सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को आश्वासन दिया है।

मंगलवार को गिरिडीह चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। बैठक में गिरिडीह और आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख रेलवे मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। हावड़ा–गया वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन पर चर्चा के दौरान सप्ताह में तीन दिन इस ट्रेन को न्यू गिरिडीह होकर चलाने पर सहमति बनी। इसकी जानकारी जेडआरयूसीसी सदस्य मुकेश जलान ने दी।

उन्होंने बताया कि इससे गिरिडीह, पारसनाथ और कोडरमा क्षेत्र को आधुनिक और तेज रेल सेवा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा देवघर–जसीडीह–वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को न्यू गिरिडीह–कोडरमा होकर सप्ताह में तीन दिन चलाने का प्रस्ताव भी रखा गया, जिससे बाबाधाम, काशी विश्वनाथ और पारसनाथ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच एक सशक्त आध्यात्मिक रेल कॉरिडोर विकसित किया जा सके।

प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली–गोड्डा एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन दिन चलाने की मांग भी रखी। वर्तमान में यह ट्रेन अत्यधिक भीड़ और लंबी प्रतीक्षा सूची के कारण यात्रियों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है। इस पर रेल मंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया।

माल ढुलाई से जुड़े मुद्दों पर न्यू गिरिडीह स्टेशन पर रैक प्वाइंट को विस्तारित करने, औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए एक अतिरिक्त रैक प्वाइंट विकसित करने तथा न्यू गिरिडीह को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही यह भी बताया गया कि महेशमुंडा रैक प्वाइंट का टेंडर हो चुका है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। इस पर रेल मंत्री ने शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया।

प्रतिनिधिमंडल ने पचंबा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सलैया स्टेशन करने की मांग भी रखी, ताकि क्षेत्र की भौगोलिक पहचान और जनभावनाओं के अनुरूप स्टेशन का नाम हो सके। इसके साथ ही आसनसोल–हटिया एक्सप्रेस का सलैया स्टेशन पर ठहराव देने का प्रस्ताव भी दिया गया।