    न्यू गिरिडीह से रांची जाने वाली हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस रद, इस दिन से दोबारा शुरू होगा परिचालन

    By Prabhat Kumar Sinha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:53 AM (IST)

    न्यू गिरिडीह स्टेशन से हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस 22 से 24 नवंबर तक रद्द रहेगी। रांची रेल मंडल ने निर्माण कार्य के चलते ट्रेन संख्या 13513/14 को अस्थायी रूप से रद्द किया है। 25 नवंबर से परिचालन सामान्य होगा। कोडरमा-हजारीबाग रेलखंड पर कथीतिया स्टेशन का काम चलने के कारण यह निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद जताया है।

    न्यू गिरिडीह से रांची जाने वाली हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस रद। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। न्यू गिरिडीह स्टेशन से रेलगाड़ी से सफर करने वालाें के लिए आने वाले तीन दिन हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन स्थगित रहने के कारण थोड़ी परेशानी महसूस होगी।

    रांची रेल मंडल ने हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13513 व 13514 का परिचालन तीन दिनों के लिए अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया है। इसकी पुष्टि न्यू गिरिडीह स्टेशन के स्टेशन मास्टर संतोष कुमार ने की।

    इसके तहत 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक इन ट्रेनों का परिचालन आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, महेशमुंडा, न्यू गिरिडीह, जमुआ, धनवार, कोडरमा, हजारीबाग होते हुए रांची से हटिया स्टेशन के बीच नहीं होगी।

    इस रेल खंड पर 25 नवंबर से इन ट्रेनों का परिचालन नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। यह स्थगन रेलवे ने विभिन्न रेलखंडों पर जारी निर्माण कार्य को लेकर तकनीकी कारणों के कारण ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया है।

    रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर यह सूचना जारी की है ताकि यात्रा के लिए निकलने वाले किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। रेलवे सूत्रों के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे के कोडरमा-हजारीबाग रेलखंड में नए स्टेशन कथीतिया को शुरू किए जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

    इस कारण रांची रेल मंडल की महत्वपूर्ण ट्रेनों आसनसोल-हटिया एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13513 व हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13514 को उक्त तिथि तक रद्द किया गया है।

    ऐसे में न्यू गिरिडीह से मुख्य रूप से रांची या आसनसोल की ओर आने-जाने वाले यात्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली यह सेवा भी उक्त तिथियों में उपलब्ध नहीं हो सकेगी। यात्रियों को ट्रेनों के परिचालन स्थगित रहने से होने वाली परेशानी के लिए खेद प्रकट किया है।