न्यू गिरिडीह से रांची जाने वाली हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस रद, इस दिन से दोबारा शुरू होगा परिचालन

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। न्यू गिरिडीह स्टेशन से रेलगाड़ी से सफर करने वालाें के लिए आने वाले तीन दिन हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन स्थगित रहने के कारण थोड़ी परेशानी महसूस होगी।

रांची रेल मंडल ने हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13513 व 13514 का परिचालन तीन दिनों के लिए अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया है। इसकी पुष्टि न्यू गिरिडीह स्टेशन के स्टेशन मास्टर संतोष कुमार ने की।

इसके तहत 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक इन ट्रेनों का परिचालन आसनसोल, चितरंजन, मधुपुर, महेशमुंडा, न्यू गिरिडीह, जमुआ, धनवार, कोडरमा, हजारीबाग होते हुए रांची से हटिया स्टेशन के बीच नहीं होगी।

इस रेल खंड पर 25 नवंबर से इन ट्रेनों का परिचालन नियमित रूप से शुरू किया जाएगा। यह स्थगन रेलवे ने विभिन्न रेलखंडों पर जारी निर्माण कार्य को लेकर तकनीकी कारणों के कारण ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया है।