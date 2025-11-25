Hatia Asansol Express के यात्रियों के लिए खुशखबरी, दो दिन के ब्रेक के बाद सेवा बहाल

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। धनबाद, आसनसोल और रांची रेल मंडल के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। न्यू गिरिडीह स्टेशन से रेलगाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को 25 नवंबर यानी मंगलवार से हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा नियमित रूप से मिलने लगेगी।

रांची के हटिया से पश्चिम बंगाल के आसनसोल तक के लिए हजारीबाग होते हुए कोडरमा, धनवार, जमुआ, न्यू गिरिडीह, महेशमुंडा, मधुपुर, जामताड़ा, चितरंजन होते हुए इसकी सुविधा पूर्व निर्धारित समय पर ही दोनों ओर से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी।

पूर्व मध्य रेलवे के कोडरमा-हजारीबाग रेलखंड में नए स्टेशन कथीतिया को शुरू किए जाने के कार्य प्रगति पर रहने के कारण तकनीकी रूप से रांची रेल मंडल की महत्वपूर्ण ट्रेन आसनसोल-हटिया एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13513 व हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13514 को रद किया गया था।