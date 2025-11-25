Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hatia Asansol Express के यात्रियों के लिए खुशखबरी, दो दिन के ब्रेक के बाद सेवा बहाल

    By Prabhat Kumar Sinha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 05:42 AM (IST)

    Indian Railway: धनबाद, आसनसोल और रांची के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस अब नियमित रूप से चलेगी। कोडरमा-हजारीबाग रेलखंड पर कथितिया स्टेशन के निर्माण के कारण ट्रेन रद्द की गई थी। स्टेशन मास्टर संतोष कुमार ने बताया कि 22 से 24 नवंबर तक परिचालन स्थगित रहने से यात्रियों को परेशानी हुई। अब यह ट्रेन फिर से शुरू हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस का परिचालन शुरू।

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। धनबाद, आसनसोल और रांची रेल मंडल के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। न्यू गिरिडीह स्टेशन से रेलगाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को 25 नवंबर यानी मंगलवार से हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा नियमित रूप से मिलने लगेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रांची के हटिया से पश्चिम बंगाल के आसनसोल तक के लिए हजारीबाग होते हुए कोडरमा, धनवार, जमुआ, न्यू गिरिडीह, महेशमुंडा, मधुपुर, जामताड़ा, चितरंजन होते हुए इसकी सुविधा पूर्व निर्धारित समय पर ही दोनों ओर से यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलेगी।

    पूर्व मध्य रेलवे के कोडरमा-हजारीबाग रेलखंड में नए स्टेशन कथीतिया को शुरू किए जाने के कार्य प्रगति पर रहने के कारण तकनीकी रूप से रांची रेल मंडल की महत्वपूर्ण ट्रेन आसनसोल-हटिया एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13513 व हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13514 को रद किया गया था।

    यह जानकारी न्यू गिरिडीह स्टेशन के स्टेशन मास्टर संतोष कुमार ने दी। बताया कि 22 से 24 नवंबर तक इस रेल खंड पर ट्रेन का परिचालन स्थगित रहने के कारण यात्रा करने वाले यात्रियों को थोड़ी परेशानी महसूस हुई।

    रांची रेल मंडल ने हटिया-आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13513 व 13514 का परिचालन 22 से 24 नवंबर तक के लिए अस्थाई रूप से स्थगित किया था जिसका परिचालन 25 नवंबर से शुरू कर दिया जा रहा है।

    इन ट्रेनों का परिचालन रेलवे ने विभिन्न रेलखंडों पर हा रहे निर्माण कार्य को लेकर तकनीकी कारणों से अस्थाई रूप से रद किया था।