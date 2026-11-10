बिहार में बंधक बनाए गए गिरिडीह के आठ मजदूर सकुशल लौटे, प्रशासन ने कराया मुक्त

संवाद सहयोगी, पीरटांड़ (गिरिडीह)। गिरिडीह जिले के पीरटांड़ प्रखंड अंतर्गत हरलाडीह पंचायत के शहरपुरा गांव के आठ मजदूर बिहार के गया जिले से सकुशल लौट आए हैं। मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय पीरटांड़ में बीडीओ मनोज कुमार ने सभी मजदूरों का स्वागत किया।

बताया गया कि सभी मजदूर रोजगार की तलाश में बिहार के गया जिले गए थे, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया था। इस दौरान मजदूरों ने एक वीडियो साझा कर मदद की गुहार लगाई थी। वीडियो में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लिखा नंबर भी सामने आया था, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की गई।