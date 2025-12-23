Giridih News: पकौड़ीवाली के साथ दो मनचले करने लगे गंदा काम, विरोध करने पर कड़ाही के गर्म तेल से किया जानलेवा हमला
Hot Oil Attack on Giridih Woman: गिरिडीह में एक महिला के ऊपर खौलता हुआ तेल डाला गया। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गिरिडीह। Hot Oil Attack on Giridih Woman:झारखंड के गिरिडीह से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। छेड़खानी का विरोध करना एक महिला को इतना भारी पड़ गया कि मनचले युवकों ने उसके शरीर पर खौलता हुआ तेल उलेड़ दिया। यह सनसनीखेज घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी गांव में हुई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।
पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई है और उसे तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। रविवार की शाम की घटना के बाद महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए घर के पास ही समोसा, पकौड़ी और अन्य खाद्य सामग्री की छोटी दुकान चलाती है।
पीड़िता के अनुसार, सिंदुरिया गांव निवासी उदय चौधरी और उसका साथी मनीष चौधरी अक्सर उसकी दुकान पर आकर अश्लील इशारे करते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। रविवार की शाम भी दोनों युवक दुकान पर पहुंचे और खुलेआम छेड़खानी करने लगे। जब महिला ने इसका विरोध किया तो दोनों आगबबूला हो गए।
महिला ने बताया कि वह दुकान के बाहर कड़ाही में पकौड़ी तल रही थी। इसी दौरान विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों युवक जबरन हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगे। शोर मचाने पर दोनों ने जान से मारने की धमकी दी। जब महिला ने हिम्मत दिखाते हुए जोर-जोर से हल्ला करना शुरू किया, तो दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों ने कड़ाही में रखा खौलता तेल उसके शरीर पर उलेड़ दिया।
तेल गिरते ही महिला बुरी तरह झुलस गई और दर्द से चीखने लगी। आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई।
पीड़िता के आवेदन पर मुफस्सिल थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी उदय चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को चिकित्सीय जांच के बाद उसे न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि फरार आरोपी मनीष चौधरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इस जघन्य वारदात ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
