    खाते में आ गए नौ अरब! Bank की गड़बड़ी ने उड़ाई गिरिडीह के ग्रामीण की नींद

    By Bk Das Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    Bank Of India: गिरिडीह के हीरोडीह थाना क्षेत्र के यदुराडीह गांव निवासी गणेश प्रसाद वर्मा के बैंक खाते में अचानक नौ अरब से ज्यादा रुपये दिखने पर वे हैर ...और पढ़ें

    बैंक आफ इंडिया, हीरोडीह शाखा।

    जागरण संवाददाता, हीरोडीह (गिरिडीह)। झारखंड के गिरिडीह जिले में बैंकिंग सिस्टम की एक हैरान कर देने वाली गड़बड़ी सामने आई है, जिसने एक आम ग्रामीण की नींद उड़ा दी है। हीरोडीह थाना क्षेत्र के यदुराडीह गांव निवासी गणेश प्रसाद वर्मा उस वक्त सन्न रह गए, जब उनके बैंक खाते में अचानक नौ अरब से भी ज्यादा रुपये दिखाई देने लगे। इस अजीबोगरीब घटना के बाद से वे मानसिक रूप से विचलित हैं।

    गणेश प्रसाद वर्मा का खाता बैंक ऑफ इंडिया की हीरोडीह शाखा में संचालित है। गुरुवार को उन्होंने हीरोडीह थाना में आवेदन देकर खाते में हुई गंभीर अनियमितता की शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित के अनुसार, उनके खाते (खाता संख्या 488818210005720) में अचानक 9,99,99,97,401 रुपये दर्शाया गया, यानी नौ अरब 99 करोड़ 97 हजार 401 रुपये की राशि। हैरानी की बात यह है कि खाते में पहले से जमा करीब 10 हजार रुपये भी गायब हो गए।

    यह चौंकाने वाली गड़बड़ी तब सामने आई, जब गणेश प्रसाद वर्मा बैंक में केवाईसी प्रक्रिया के लिए पहुंचे। खाते का बैलेंस देखकर वे घबरा गए। इतनी बड़ी और समझ से परे रकम देख उनके होश उड़ गए। इस तकनीकी चूक ने उन्हें मानसिक रूप से बुरी तरह परेशान कर दिया।

    पीड़ित का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने के बाद बैंक प्रबंधन ने फिलहाल उनका खाता बंद कर दिया है, लेकिन बैंक कर्मियों से संपर्क करने पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। निराश होकर उन्होंने थाना में लिखित शिकायत दी है।

    गणेश प्रसाद वर्मा ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि यह किसी व्यक्ति की लापरवाही या सिस्टम की गंभीर तकनीकी त्रुटि का नतीजा है, तो संबंधित दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई हो। फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग बैंकिंग सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे हैं।