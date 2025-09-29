नदी किनारे आदिवासी छात्रा की हत्या; दुष्कर्म के बाद डूबोकर मारने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार

गिरिडीह के सरिया में एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना से क्षेत्र में तनाव है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है लेकिन लोग उसे कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मृतका के पिता के अनुसार उनकी बेटी नदी पर कपड़े धोने गई थी जहां आरोपी ने उसे अकेला पाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया।

संवाद सहयोगी, सरिया (गिरिडीह)। सरिया के आदिवासी बहुल गांव में एक आठवीं कक्षा की 16 वर्षीय आदिवासी छात्रा के साथ दुष्कर्म के साथ हत्या की घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि, इस मामले में आरोपित को सरिया पुलिस ने हिरासत में लेकर मृतका के पिता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार आरोपित को क्षेत्र से कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग उठने लगी है।

घटना के तुरंत बाद सरिया पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को काफी हद तक कम करने का काम किया है, नहीं तो लोग इस घटना को दो अलग धर्म से जोड़ कर अलग रूप देने में जुटे हुए थे।

घर से कपड़ा धोने की बात कह निकली बच्ची, घर पहुंचा अर्धनग्न शव दुष्कर्म का शिकार बनकर मौत के घाट उतरी नाबालिग आदिवासी छात्र के साथ हुई घटना को लेकर मृतका के पिता ने बताया कि तीसरे नंबर की बेटी के साथ उनकी दो और छोटी बेटी और रिश्ते में एक चाची के साथ सरिया थाना क्षेत्र के बराकर नदी घर से महज कुछ मीटर की दूरी पर घर का गंदा कपड़ा धोने और नहाने के लिए गई थी।

इनके साथ गई दो छोटी बहन पहले नदी में स्नान कर घर लौट गई और चाची भी कम कपड़ा धोने ले गई थी, जो कपड़ा साफ कर और स्नान कर पहले नदी घाट से घर वापस लौट गई और मृतका छात्रा नदी पर ही अपने काम में जुटी रही।

इसी बीच नदी के उस पार के आरोपित बिरनी थाना क्षेत्र के कुसमय थोरिया गांव निवासी गुलाम मेरुद्दीन उसके घर पहुंचा और घर में मौजूद छोटी बेटियों से माता पिता और अन्य सदस्य के बारे में पूछा, जिसमें माता पिता के बाजार जाने और बहन को अकेले नदी में कपड़ा धोने की जानकारी मिली।

चूंकि आरोपित मृतका के पिता के साथ मजदूरी का काम करता था और कभी खाने पीने के उद्देश्य से उसके घर आना जाना लगा रहता था। इसलिए उस घर का एक विश्वासी व्यक्ति के जैसा बना हुआ था। ऐसे में शनिवार को भी जब आरोपित मृतका के घर पहुंचा तो गांव के अन्य लोगों को उस पर शक नहीं हुआ। वहीं स्वजनों ने बच्ची का शव और शरीर में चोट के निशान देखकर नदी किनारे सुनसान स्थान और जंगल देखकर शराब के नशे में पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और पहचान छुपाने और बचने के उद्देश्य से नदी के पानी में डूबो कर मारने की बात कही गयी।

वहीं पुलिस अनुसंधान में कई स्थानीय ट्रैक्टर चालकों के द्वारा बयान भी दिया गया। घटना स्थल से लगभग 300 से 400 मीटर दूर दर्जनों ट्रैक्टर चालक के द्वारा गाड़ी में बालू लोड करने का कार्य किया जा रहा था और इन लोगों ने देखा कि दो लोग पानी में कभी ऊपर नीचे हो रहे थे।

इन्होंने आशंका जतायी कि शायद कोई परिवार आपस में स्नान कर रहे है लेकिन कुछ देर बाद युवती पानी में डूबी रह गई और पुरुष अकेले नदी से निकल कर जाते हुए देखा, जिससे नदी में डुबोकर हत्या की आशंका को और गहरा करती है।