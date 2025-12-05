Giridih News: इंतजार खत्म, निर्गत होने लगा राशन कार्ड; दलालों से रहें सतर्क!

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। PDS: लगभग दो वर्षों से नए राशन कार्ड का इंतजार कर रहे जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में अब ग्रीन राशन कार्ड जारी होना शुरू हो गया है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं था, वे अब आसानी से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला आपूर्ति कार्यालय के अनुसार, अब तक 4200 नए राशन कार्ड बनाकर संबंधित बीडीओ और एमओ को सूची भेज दी गई है। आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है।



पिछले माह आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान पंचायतों में लगाए गए शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन जमा किए थे। प्रखंड स्तर से सत्यापन पूरा होने के बाद नए कार्डों का निर्गमन तेजी से शुरू हुआ है।

पुराने लाल राशन कार्ड में जुड़े 55 हजार नाम नए कार्डों के साथ-साथ पुराने लाल राशन कार्ड पर लोगों के नाम जोड़ने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जिले में अब तक 55 हजार लोगों के नाम पुराने राशन कार्डों में जोड़े जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 23 हजार आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र निपटाया जाएगा।