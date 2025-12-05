Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Giridih News: इंतजार खत्म, निर्गत होने लगा राशन कार्ड; दलालों से रहें सतर्क!

    By Gyan Jyoti Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    Ration Card: राशन कार्ड का इंतजार अब खत्म हुआ, नए राशन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी। इस प्रक्रिया में दलालों स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जनवितरण प्रणाली की दुकान और ग्राहक। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। PDS: लगभग दो वर्षों से नए राशन कार्ड का इंतजार कर रहे जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में अब ग्रीन राशन कार्ड जारी होना शुरू हो गया है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं था, वे अब आसानी से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला आपूर्ति कार्यालय के अनुसार, अब तक 4200 नए राशन कार्ड बनाकर संबंधित बीडीओ और एमओ को सूची भेज दी गई है। आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है।

    पिछले माह आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान पंचायतों में लगाए गए शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन जमा किए थे। प्रखंड स्तर से सत्यापन पूरा होने के बाद नए कार्डों का निर्गमन तेजी से शुरू हुआ है।

    पुराने लाल राशन कार्ड में जुड़े 55 हजार नाम

    नए कार्डों के साथ-साथ पुराने लाल राशन कार्ड पर लोगों के नाम जोड़ने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जिले में अब तक 55 हजार लोगों के नाम पुराने राशन कार्डों में जोड़े जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 23 हजार आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिन्हें शीघ्र निपटाया जाएगा।

    अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य है कि जिले के सभी पात्र परिवार किसी भी प्रकार की परेशानी और विलंब के बिना योजनाओं का लाभ उठा सकें।

    दलाल-बिचौलियों से बचें, न दें कोई शुल्क

    राशन कार्ड को लेकर पहले कई लोग दलालों के चक्कर में फंसकर पैसे गंवा चुके हैं। इसलिए आपूर्ति विभाग ने फिर से स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड पूरी तरह निःशुल्क बनता है, और किसी तरह का शुल्क देना अनिवार्य नहीं है। लोग स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रखंड कार्यालय में मदद भी ले सकते हैं।

    जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने बताया कि उपायुक्त के नेतृत्व में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा-लोग ऑनलाइन आवेदन करें, सभी पात्र परिवारों का कार्ड बनाया जाएगा। राशन कार्ड के नाम पर यदि कोई वसूली करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।