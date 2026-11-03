गिरिडीह में आधी रात ‘बुलडोजर कांड’, 70 साल पुरानी खैनी दुकान को मलबे में मिलाया; किराएदार-मकान मालिक आमने-सामने

संवाद सहयोगी, सरिया (गिरिडीह)। झारखंड के गिरिडीह जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। रात में दुकानदार दुकान बंद कर घर गया था। सुबह लौटा तो देखा कि बुलडोजर चलाकर उसकी दुकान ध्वस्त कर दी गई है। मामले की पुलिस जांच कर रही है।

सरिया झंडा चौक के समीप स्थित एक खैनी दुकान को सोमवार की देर रात अज्ञात लोगों द्वारा जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। मंगलवार की अहले सुबह लोगों ने दुकान को मलबे में तब्दील देखा। इसके बाद दुकानदार सह किराएदार अमृत साव और मकान मालिक नीरज कुमार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इस संबंध में दुकानदार अमृत साव ने बताया कि सोमवार रात करीब नौ बजे रोजाना की तरह दुकान बंद कर वह अपने आवास चले गए थे।

देर रात अज्ञात लोगों ने जेसीबी की मदद से दुकान को ढहा दिया। सुबह जब घटना की जानकारी मिली, तो दुकान पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी थी। दुकानदार का कहना है कि दुकान में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया।

अमृत साव ने बताया कि वह और उनके पूर्वज पिछले 70 वर्षों से उक्त दुकान में किराएदार के रूप में व्यवसाय कर रहे थे। लगभग एक माह पूर्व मकान मालिक ने दुकान खाली करने का मौखिक आदेश दिया था। इस पर अमृत साव ने 15 नवंबर तक दुकान खाली करने का आश्वासन दिया था। पीड़ित का आरोप है कि तय समयसीमा से पहले ही दुर्भावनापूर्ण तरीके से रात के अंधेरे में जेसीबी चलवाकर दुकान को ध्वस्त कर दिया गया।