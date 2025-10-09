गिरिडीह में सीएससी संचालक के घर डकैती, लुटेरों ने रिवाल्वर के बल पर लूटे साढ़े चार लाख

संवाद सहयोगी, बिरनी (गिरिडीह)। भरकट्टा ओपी क्षेत्र के चिताखारो के सीएससी संचलक संजय वर्मा के घर पर अज्ञात डकैतों ने रिवाल्वर का भय दिखाकर नकदी समेत साढ़े चार लाख की संपत्ति लूट ली। इनमें नकद ढाई लाख रुपये शामिल है। घटना बुधवार व गुरुवार रात करीब एक बजे की है।

संजय वर्मा सीएससी व जनरल दुकान घर पर चलता है । पीड़ित के मुताबिक प्रतिदिन की तरह रात करीब आठ बजे दुकान बंद कर खाना खाया और स्वजन के साथ घर में सो गया। आधी रात को घर का मुख्य दरवाजा तोड़ कर अज्ञात डकैतों ने प्रवेश किया।