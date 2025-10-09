गिरिडीह में सीएससी संचालक के घर डकैती, लुटेरों ने रिवाल्वर के बल पर लूटे साढ़े चार लाख
गिरिडीह के भरकट्टा ओपी क्षेत्र में सीएससी संचालक संजय वर्मा के घर डकैतों ने रिवाल्वर दिखाकर साढ़े चार लाख की लूट की। घटना रात एक बजे हुई, जब डकैतों ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और परिवार को बंधक बनाकर नकदी, जेवर और ड्रोन कैमरा लूट लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, बिरनी (गिरिडीह)। भरकट्टा ओपी क्षेत्र के चिताखारो के सीएससी संचलक संजय वर्मा के घर पर अज्ञात डकैतों ने रिवाल्वर का भय दिखाकर नकदी समेत साढ़े चार लाख की संपत्ति लूट ली। इनमें नकद ढाई लाख रुपये शामिल है। घटना बुधवार व गुरुवार रात करीब एक बजे की है।
संजय वर्मा सीएससी व जनरल दुकान घर पर चलता है । पीड़ित के मुताबिक प्रतिदिन की तरह रात करीब आठ बजे दुकान बंद कर खाना खाया और स्वजन के साथ घर में सो गया। आधी रात को घर का मुख्य दरवाजा तोड़ कर अज्ञात डकैतों ने प्रवेश किया।
नकदी , जेवर, ड्रोन कैमरा ले गए बदमाश
दंपती और उनके एक छोटे पुत्र पर बंदूक तान कर सबों को बंधक बना लिया।सटा सशस्त्र अपराधी आराम से नकदी , जेवर, ड्रोन कैमरा आदि सामग्री लेकर चलते बने।
बताया कि घर के अंदर छह डकैत प्रवेश किए थे । सभी नकाबपोश थे।आपस में बातचीत में हिंदी का उपयोग कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ धनंजय राम व ओपी प्रभारी अमन सिंह पहुंचे।
पीड़ित से अल सुबह पूरी घटना की जानकारी ली गई। पुलिस अपराधियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
