रिश्वत लेकर बालू लदा ट्रैक्टर छोड़ने के आरोप में दारोगा और सिपाही निलंबित, गिरिडीह SP की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने के बाद थाना ले जाने से पहले रास्ते में रुपये लेकर छोड़ने के आरोप मामले में एक एसआइ (दारोगा) व एक आरक्षी (सिपाही)पर निलंबन की गाज गिरी है। यह कार्रवाई मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट के आधार पर गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डा. बिमल कुमार ने की है।

निलंबित होने वालों में बेंगाबाद थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रंधीर कुमार सिंह व आरक्षी अजीत कुमार शामिल हैं। इनके खिलाफ बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव निवासी मो. सिद्धीक अंसारी ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत की थी।

कहा था कि उक्त दोनों ने 20,000 रुपये लेकर ट्रैक्टर छोड़ने व एसआइ रंधीर सिंह द्वारा बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय के सामने स्थित सरकारी गैरमजरूआ भूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर मकान निर्माण करने का आरोप लगाया था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने सदर एसडीपीओ को जांच कर इससे संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। एसडीपीओ की ओर से एक अक्टुबर को जांच रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें यह बात सामने आई कि एसआइ रंधीर कुमार सिंह व आरक्षी अजीत कुमार की ओर से घटना से संबंधित उक्त बालू लदे ट्रैक्टर को विधिवत रूप से जब्त कर वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए थाना ले जाकर विधि-सम्मत कार्रवाई करनी थी।

ट्रैक्टर मालिक व चालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हुए पैसा की लेन-देन यानि अवैध वसूली कर पुलिस की छवि को धूमिल किया गया। साथ ही निजी स्वार्थ के लिए वरीय पदाधिकारियों की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास किया गया।