संवाद सहयोगी, गिरिडीह। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही उप चुनाव होना है। झामुमो की तरफ से पूर्व मंत्री दिवंगत सुदिव्य कुमार सोनू की पत्नी श्वेता शर्मा का चुनाव लड़ना तय है। वह लगातार लोगों से मिल रही हैं।

सोनू गिरिडीह से विधायक थे। उनके निधन के कारण उप चुनाव होना है। दिवंगत सोनू के हरसिंगरायडीह आवास पर शनिवार को सेपक टकरा के खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ।

सम्मान समारोह में बीते 11-12 अक्टूबर को गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में संपन्न हुए राज्य स्तरीय सेपक टकरा टूर्नामेंट में उपविजेता रहे गिरिडीह के खिलाड़ियों को मंत्री स्वर्गीय सुदिव्य कुमार सोनू की धर्मपत्नी व झामुमो नेत्री श्वेता शर्मा के हाथों से खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया।