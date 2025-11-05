Jharkhand के शिक्षा मंत्री के आवास के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा, शिक्षकों के रूख को देख गिरिडीह प्रशासन अलर्ट

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। झारखंड के सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की घोषणा की है। आंदोलन के पहले चरण में शिक्षा मंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के गिरिडीह स्थित आवास के घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। इसी के मद्देनज़र जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है।

सहायक अध्यापक संघ की ओर से यह आंदोलन स्थायीकरण और सामान्य कार्य के बदले नियमित वेतनमान की मांग को लेकर किया जा रहा है। संघ ने पांच नवंबर को मंत्री आवास घेरने की घोषणा की है। संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुफ्फसिल थाना प्रभारी के अनुरोध पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

सदर एसडीएम कार्यालय की ओर से चार नवंबर को जारी आदेश के तहत मंत्री आवास के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश चार से छह नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।