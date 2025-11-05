Language
    Jharkhand के शिक्षा मंत्री के आवास के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा, शिक्षकों के रूख को देख गिरिडीह प्रशासन अलर्ट

    By Prabhat Kumar Sinha Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:26 AM (IST)

    झारखंड में सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की घोषणा की है, जिसके तहत शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए मंत्री आवास के 500 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 4 से 6 नवंबर तक प्रभावी रहेगी, जिसके दौरान कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

    झारखंड के शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। झारखंड के सहायक शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन की घोषणा की है। आंदोलन के पहले चरण में शिक्षा मंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू के गिरिडीह स्थित आवास के घेराव का कार्यक्रम तय किया गया है। इसी के मद्देनज़र जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है।

    सहायक अध्यापक संघ की ओर से यह आंदोलन स्थायीकरण और सामान्य कार्य के बदले नियमित वेतनमान की मांग को लेकर किया जा रहा है। संघ ने पांच नवंबर को मंत्री आवास घेरने की घोषणा की है। संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुफ्फसिल थाना प्रभारी के अनुरोध पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

    सदर एसडीएम कार्यालय की ओर से चार नवंबर को जारी आदेश के तहत मंत्री आवास के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश चार से छह नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

    एसडीएम श्रीकांत यशवंत विस्पुते ने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से शांति बनाए रखने और विधि व्यवस्था में सहयोग की अपील की है।

    वहीं, स्थिति की समीक्षा के लिए एसडीएम और एसडीपीओ ने बैठक भी की है। प्रशासन आंदोलन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्क है।