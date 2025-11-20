Language
    Giridih Road Accident: ट्रैक्टर ने दो बाइक सवारों को कुचला, मौके पर ही दोनों मौत

    By Pramod ChoudharyEdited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:34 PM (IST)

    Giridih Road Accident: गिरिडीह के जमुआ में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 

    घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, जमुूआ (गिरिडीह)। जिले के जमुआ के पोबी गांव में बुधवार की देर रात एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई।

    इस घटना के बाद मृतक के परिजनों  का रो रोकर हाल बुरा है। गुरुवार को पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मृतकों की पहचान पोबी गांव के रोहित तुरी और चंदन तुरी के रूप में हुई है। देर रात बाइक से दोनों गांव लौट रहे थे, इसी दौरान एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से दोनों युवकों का दम मौके पर टूट गया।

    जानकारी मिलने के बाद जमुआ पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची  मृतकों के स्वजनों ने चालक पर लापरवही के साथ गाड़ी चलाने का आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दिया है ।