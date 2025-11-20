Giridih Road Accident: ट्रैक्टर ने दो बाइक सवारों को कुचला, मौके पर ही दोनों मौत

जागरण संवाददाता, जमुूआ (गिरिडीह)। जिले के जमुआ के पोबी गांव में बुधवार की देर रात एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई।

इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रोकर हाल बुरा है। गुरुवार को पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेजा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मृतकों की पहचान पोबी गांव के रोहित तुरी और चंदन तुरी के रूप में हुई है। देर रात बाइक से दोनों गांव लौट रहे थे, इसी दौरान एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से दोनों युवकों का दम मौके पर टूट गया।