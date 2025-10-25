Language
    Giridih News: पशु तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई; 26 गौवंश के साथ तीन पिकअप जब्त, दो गिरफ्तार

    By Ashish Kumar Bhagat Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:45 PM (IST)

    गिरिडीह पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 गौवंश के साथ तीन पिकअप जब्त किए हैं। इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और तस्करी में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

    डुमरी-गिरीडीह पथ पर पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, डुमरी (गिरिडीह)। डुमरी-गिरिडीह पथ में जामतारा बैरियर के पास शुक्रवार रात पुलिस ने 26 गौवंशीय पशुओं से लदे तीन पिकअप वाहन के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस पशु लदे वाहनों को थाना ले गई।

    बताया जाता है कि थाना की डुमरी पुलिस बैरियर के पास विशेष वाहन जांच अभियान चला रही थी। इस दौरान सूईयाडीह की ओर से आ रहे तीन वाहनों को पुलिस ने रोका।

    चालक ने वाहनों को भगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों वाहनों को पकड़ लिया। चालक जरूरी कागजात नहीं दिखा सके। इसके बाद तीनों पिकअप वैन को जब्त कर थाना ले जाया गया और पशुओं को गौशाला में भेज दिया गया।

    पुलिस वाहनों के मालिकों और मवेशी तस्करी के नेटवर्क की जांच में लगी है। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने बताया कि मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    उन्होंने आमजनों से अपील की है कि अपने आसपास संदिग्ध गतिविधियों या अवैध पशुओं के परिवहन की सूचना तुरंत थाना को दें। पुलिस ऐसे धंधों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।

    इधर, मवेशी लदे वाहनों के पकड़े जाने की खबर लगते ही स्थानीय सनातनियों की भीड़ बैरियर के पास जमा हो गई। इस दौरान जेकेएलएम प्रखंड अध्यक्ष अमित कुमार महतो, सामाजिक कार्यकर्ता आशीष जायसवाल टिंकू, मिथुन, राजेश, कन्हैया, मुन्ना आदि उपस्थित थे।

    सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड के रास्ते ऐसे पिकअप वाहनों से समय-समय पर मवेशी लोड कर बंगाल भेजा जाता है। इसमें कुछ लोग वाहनों के लिए पासिंग का कार्य भी करते हैं जबकि निमियाघाट के एक पेट्रोल पंप के विपरीत में कार में बैठ कुछ लोग ऐसे वाहनों से सुबह तक वसूली भी करते हैं।