    Giridih news: पिस्टल लहराकर हवाई फायरिंग करने वाला नाबालिग को दबोचा, मेड इन यूएसए पिस्टल बरामद

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:43 PM (IST)

    गिरिडीह पुलिस ने एक नाबालिग को पिस्टल लहराकर हवाई फायरिंग करते हुए गिरफ्तार किया है। उसके पास से मेड इन यूएसए की पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक शहर में पिस्टल लहराकर दहशत फैला रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पुलिस नाबालिग से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

    मेड इन यूएसए पिस्टल के साथ नाबालिग पकड़ा गया।

    संवाद सहयोगी, डुमरी (गिरिडीह)। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर स्थित कुलगो टोल प्लाजा के समीप यादव होटल में सोमवार देर रात चाय पीने आए कुछ लोगों पर जानलेवा हमले की नीयत से हवाई फायरिंग करने वाला एक नाबालिग को डुमरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस ने उसके पास से मेड इन यूएसए पिस्टल, एक कारतूस और मौके से 7.65 एमएम का खोखा बरामद किया है। पकड़ा गया नाबालिग को मंगलवार शाम न्यायिक अभिरक्षा में गिरिडीह भेज दिया गया।

    वीडियो से हुई पहचान, दो घंटे में गिरफ्तारी

    घटना के बाद नावाटांड़ निवासी समीर अंसारी ने डुमरी थाना में मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि वह अपने दो साथियों के साथ होटल में चाय पीने गया था, तभी काले रंग की बाइक पर सवार दो युवक वहां पहुंचे।

    उनमें से एक ने पिस्टल निकालकर मारने की धमकी दी और फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

    समीर ने घटना का वीडियो मोबाइल से बना लिया, जिससे आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर महज दो घंटे के भीतर उसे टोल प्लाजा से कुछ दूरी पर स्थित एक होटल के पास से गिरफ्तार कर लिया।

    नाबालिग भरखर गांव का निवासी

    गिरफ्तार युवक डुमरी थाना क्षेत्र के भरखर गांव का निवासी है। पुलिस का कहना है कि वह नाबालिग है, जिसे पूछताछ के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि उसके पास यह विदेशी पिस्टल कहां से आया।

    एसडीपीओ ने की पुष्टि

    डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तार नाबालिग के पास से मेड इन यूएसए पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है, ताकि इस घटना के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा किया जा सके।

