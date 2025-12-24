Giridih News: महज 50 रुपये के लालच में नाबालिग बना बाइक चोर, पकड़े जाने पर हुआ बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। शहर के बक्सीडीह–चंदौरी रोड पर मंगलवार की शाम महज 50 रुपये के लालच में एक नाबालिग को बाइक ले जाते हुए लोगों ने पकड़ लिया। नाबालिग के पकड़े जाने के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ लोगों ने उसे बाइक चोरी के शक में पीटना शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद समझदार लोगों ने बीच-बचाव कर नाबालिग को भीड़ के गुस्से से बचाया और माहौल को शांत कराया।

स्थानीय लोगों ने नाबालिग से पूछताछ की तो उसने बताया कि कुछ युवकों ने उससे बाइक को यहां से थोड़ी दूर छोड़ने के एवज में 50 रुपये देने की बात कही थी। नाबालिग के अनुसार, बाइक उसे सौंपने वाले युवक ही संभवत: असली बाइक चोर हैं और उन्हीं के कहने पर वह बाइक लेकर जा रहा था। उसने यह भी बताया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि बाइक चोरी की हो सकती है।

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने नाबालिग को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही घटना में शामिल अन्य युवकों की पहचान और तलाश की जा रही है।