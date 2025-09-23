गिरिडीह के उद्योगपति नवीन चौरसिया का दिल्ली में निधन, समर्थकों में शोक की लहर
गिरिडीह के उभरते उद्योगपति नवीन चौरसिया का दिल्ली में निधन हो गया। वे लगभग 45 वर्ष के थे और इलाज के लिए दिल्ली गए थे। उनकी मौत की खबर फैलते ही समर्थक उनके घर के सामने जमा हो गए। डुमरी के विधायक जयराम महतो ने उनकी असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। नवीन चौरसिया पिछला विधानसभा चुनाव गिरिडीह सीट से लड़े थे।
जागरण संवाददाता, गिरिडीह। गिरिडीह के उभरते हुए उद्योगपति सह जेएलकेएम नेता नवीन चौरसिया की दिल्ली में मंगलवार को मौत हो गई।
वे वहां इलाज कराने गए थे। करीब 45 वर्षीय नवीन की मौत की खबर फैलते ही उनके घर के सामने देर रात समर्थक जुटने लगे हैं।
डुमरी के जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने पूछने के बाद बताया कि दुर्घटना में उनकी असामयिक मौत की जानकारी हमे भी रात को मिली। ये बेहद दुखद है।
नवीन के भाई विकास चौरसिया दिल्ली में ही हैं। उनका इस परिस्थिति में फोन बराबर व्यस्त मिला। यहां उनकी मौत को सड़क दुर्घटना तो कोई आवास में सीढ़ी से गिरने को लेकर ब्रेन हेमब्रेज से होने की बातें फैला रहा है।
नवीन पिछला विस चुनाव गिरिडीह विस सीट से लड़े थे। फिलहाल यहां जीत कर विधायक सुदिव्य सोनू हैं। वे झारखंड कैबिनेट के दिग्गज मंत्री है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।