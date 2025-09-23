गिरिडीह के उद्योगपति नवीन चौरसिया का दिल्ली में निधन, समर्थकों में शोक की लहर

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। गिरिडीह के उभरते हुए उद्योगपति सह जेएलकेएम नेता नवीन चौरसिया की दिल्ली में मंगलवार को मौत हो गई।

वे वहां इलाज कराने गए थे। करीब 45 वर्षीय नवीन की मौत की खबर फैलते ही उनके घर के सामने देर रात समर्थक जुटने लगे हैं।

डुमरी के जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने पूछने के बाद बताया कि दुर्घटना में उनकी असामयिक मौत की जानकारी हमे भी रात को मिली। ये बेहद दुखद है।

नवीन के भाई विकास चौरसिया दिल्ली में ही हैं। उनका इस परिस्थिति में फोन बराबर व्यस्त मिला। यहां उनकी मौत को सड़क दुर्घटना तो कोई आवास में सीढ़ी से गिरने को लेकर ब्रेन हेमब्रेज से होने की बातें फैला रहा है।