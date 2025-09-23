Language
    गिरिडीह के उद्योगपति नवीन चौरसिया का दिल्ली में निधन, समर्थकों में शोक की लहर

    By Pramod Chaudhary Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:04 PM (IST)

    गिरिडीह के उभरते उद्योगपति नवीन चौरसिया का दिल्ली में निधन हो गया। वे लगभग 45 वर्ष के थे और इलाज के लिए दिल्ली गए थे। उनकी मौत की खबर फैलते ही समर्थक उनके घर के सामने जमा हो गए। डुमरी के विधायक जयराम महतो ने उनकी असामयिक मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। नवीन चौरसिया पिछला विधानसभा चुनाव गिरिडीह सीट से लड़े थे।

    उद्योगपति नवीन चौरसिया का दिल्ली में निधन। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। गिरिडीह के उभरते हुए उद्योगपति सह जेएलकेएम नेता नवीन चौरसिया की दिल्ली में मंगलवार को मौत हो गई।

    वे वहां इलाज कराने गए थे। करीब 45 वर्षीय नवीन की मौत की खबर फैलते ही उनके घर के सामने देर रात समर्थक जुटने लगे हैं।

    डुमरी के जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने पूछने के बाद बताया कि दुर्घटना में उनकी असामयिक मौत की जानकारी हमे भी रात को मिली। ये बेहद दुखद है।

    नवीन के भाई विकास चौरसिया दिल्ली में ही हैं। उनका इस परिस्थिति में फोन बराबर व्यस्त मिला। यहां उनकी मौत को सड़क दुर्घटना तो कोई आवास में सीढ़ी से गिरने को लेकर ब्रेन हेमब्रेज से होने की बातें फैला रहा है।

    नवीन पिछला विस चुनाव गिरिडीह विस सीट से लड़े थे। फिलहाल यहां जीत कर विधायक सुदिव्य सोनू हैं। वे झारखंड कैबिनेट के दिग्गज मंत्री है।

