Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Giridih में आग का कहर, लाखों का धान स्वाहा

    By Praveen Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:56 AM (IST)

    गिरिडीह में आग की दो घटनाओं में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इन घटनाओं में लाखों रुपये का धान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल ...और पढ़ें

    Hero Image

    खलिहान में धू-धू कर जलता धान।

    संवाद सहयोगी, जागरण, जमुआ (गिरिडीह) : जमुआ प्रखंड क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की दो घटनाओं में हजारों से लेकर लाखों रुपये मूल्य का धान जलकर राख हो गया। दोनों ही मामलों में आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रखंड के कारोडीह गांव अंतर्गत डोमाटांड़ टोला में रविवार को अचानक आग लगने से जागेश्वर हजाम का लगभग 50 मन धान जलकर राख हो गया। पीड़ित हजाम मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

    उन्होंने बताया कि रोज की तरह वह सुबह मजदूरी करने पास के गांव गए थे। इसी दौरान उनके घर में आग लग गई, जिससे बीज के लिए रखा गया धान पूरी तरह जल गया। आग की चपेट में आने से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जलकर नष्ट हो गया। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।

    वहीं, धनुकडीह गांव निवासी सुधीर राय के खलिहान में भी रविवार को आग लग गई। इस घटना में लगभग एक लाख रुपये मूल्य का धान और बिचाली जलकर राख हो गया। आग लगने की खबर फैलते ही गांव में अफरातफरी मच गई।

    हल्ला सुनकर नवीन राय, शंकर राय, प्रकाश राय, मुकेश राय, भूदेव राय, प्रकाश पांडेय, अरविंद कुमार, मुकेश कुमार सहित दर्जनों ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और पंप सेट की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक खलिहान में रखा धान और बिचाली पूरी तरह जल चुका था।

    पीड़ित सुधीर राय ने बताया कि अचानक खलिहान में आग लग गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से घटना की जांच कराने और पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की है।