दुआ के बदले ठगी! दो फकीर तीन लाख के गहने ले उड़े

19 नवंबर की दोपहर, जब घर में सिर्फ उनकी पत्नी थीं, उसी दौरान दो अज्ञात युवक फकीर बनकर आ पहुंचे। पहले तो उन्होंने धार्मिक बातें की, दुआ–आशीर्वाद का झांसा दिया, फिर धीरे-धीरे ऐसी बातों का जाल बिछाया कि महिला पूरी तरह से उनके प्रभाव में आ गई। बातों ही बातों में उन्होंने जेवरात को ‘पूजा’ के लिए मांग लिया और महिला ने भी भरोसे में अपने पास रखे और पहने हुए सभी सुनहरे गहने उन्हें थमा दिए।



और फिर जो हुआ, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। मौका मिलते ही दोनों फकीर ठग वहां से गायब! महिला जब तक होश में आती, तब तक घर के दरवाजे से लेकर रास्ते तक शांति ही शांति थी। डरी-सहमी महिला ने करीब आठ दिन तक यह पूरी घटना अपने पति से छुपाए रखी। जब प्रदीप को सच्चाई का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तुरंत पचंबा थाना पहुंचकर शिकायत की गई और न्याय की गुहार लगाई गई।



थाना प्रभारी राजीव कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह ‘फकीरी ठगी गैंग’ पुलिस पकड़ में कब आती है। गिरीडीह में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।