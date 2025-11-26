दुआ के बदले ठगी! दो फकीर तीन लाख के गहने ले उड़े
Giridih News: गिरिडीह में दो फकीरों ने एक परिवार को दुआ देने के बहाने ठगा और तीन लाख रुपये के गहने लेकर फरार हो गए। फकीरों ने घर में सुख-शांति लाने का दावा किया था और गहने एक विशेष स्थान पर रखने को कहा था। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गिरिडीह। दोपहर की धूप खिड़की से छनकर कमरे में पहुंच रही थी। घर में अकेली महिला रोज की तरह काम में लगी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर दो फकीर खड़े थे-हरे वस्त्र, हाथ में लाठी, और होंठों पर दुआओं की मीठी आवाज।
उन्होंने भिक्षा नहीं मांगी, बल्कि कहा कि आज उनका ‘खास दिन’ है, जिसके घर में दुआ करेंगे, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आशीर्वाद पाने की इच्छा में महिला ने उन्हें अंदर बुला लिया। कुछ तंत्र-मंत्र, कुछ चालाक बातें, और फिर ‘सौभाग्य बढ़ाने’ के नाम पर गहने अलग रखने की बात।
चुटकी बजते ही गहने उनके हाथ में थे और अगले ही पल दोनों फकीर नहीं… ठग थे, जो तीन लाख के जेवर लेकर हवा हो चुके थे। यह सच्ची घटना है कि झारखंड के गिरिडीह जिले के पचंबा की। पीड़ित परिवार का नाम है प्रदीप कुमार दास, जो जीवनधारा नर्सिंग होम के समीप रहते हैं।
19 नवंबर की दोपहर, जब घर में सिर्फ उनकी पत्नी थीं, उसी दौरान दो अज्ञात युवक फकीर बनकर आ पहुंचे। पहले तो उन्होंने धार्मिक बातें की, दुआ–आशीर्वाद का झांसा दिया, फिर धीरे-धीरे ऐसी बातों का जाल बिछाया कि महिला पूरी तरह से उनके प्रभाव में आ गई। बातों ही बातों में उन्होंने जेवरात को ‘पूजा’ के लिए मांग लिया और महिला ने भी भरोसे में अपने पास रखे और पहने हुए सभी सुनहरे गहने उन्हें थमा दिए।
और फिर जो हुआ, वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। मौका मिलते ही दोनों फकीर ठग वहां से गायब! महिला जब तक होश में आती, तब तक घर के दरवाजे से लेकर रास्ते तक शांति ही शांति थी। डरी-सहमी महिला ने करीब आठ दिन तक यह पूरी घटना अपने पति से छुपाए रखी। जब प्रदीप को सच्चाई का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तुरंत पचंबा थाना पहुंचकर शिकायत की गई और न्याय की गुहार लगाई गई।
थाना प्रभारी राजीव कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह ‘फकीरी ठगी गैंग’ पुलिस पकड़ में कब आती है। गिरीडीह में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।
