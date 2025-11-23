डेढ़ माह बाद भी नहीं हो सका गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी का विस्तार, जिलाध्यक्ष के लिए नई टीम का गठन चुनौती

प्रभात कुमार सिन्हा,गिरिडीह। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस की ओर से नए जिलाध्यक्ष के रूप में पांच अक्टूबर को जिम्मेवारी सौंपी गई। कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद जिलाध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे रहने पर उन्हें निवर्तमान अध्यक्ष धनंजय सिंह के स्थान पर जिलाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। यह जिम्मेवारी मिले करीब डेढ़ माह का वक्त बीत चला है लेकिन इस दरम्यान जिला कमेटी का अब तक ना तो विस्तार और ना ही पूर्ण रूप से कमेटी ही गठित हाे सकी है। ऐसे में जिलाध्यक्ष के लिए नई कमेटी का गठन मानो चुनौती बनी हुई है।

अनुमोदन मिलने के बाद नई जिला कमेटी की घोषणा जिला कमेटी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इसके तहत जिलाध्यक्ष की ओर से कमेटी के विस्तार में पदों के मुताबिक नेताओं का चयन प्रक्रिया अपने स्तर से तेज कर दिया गया है।

कमेटी के पदों के अनुरूप चयन करते हुए सूची तैयार की जा रही है जिसे अनुमोदन के लिए प्रदेश कमेटी को भेजी जाएगी। प्रदेश कमेटी की ओर से अनुमोदन मिलने के बाद विस्तारित व नई जिला कमेटी की घोषणा की जाएगी।

इस बार छोटी होगी जिला कमेटी कांग्रेस पार्टी की जिला कमेटी पूर्व की कमेटियों की तरह बड़ी ना होकर इस बार छोटी कमेटी की तरह मूर्त रूप लेगी। प्रदेश प्रभारी के राजू ने छोटी कमेटी पर जोर दिया है। इसी को लेकर संगठन को मजबूती प्रदान करने, गांव-गांव तक संगठन को पहुंचाने व लोगों से जोड़ने को लेकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को कमेटी में जगह देने की कवायद की जा रही है।

सनद रहे कि नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होने के बाद उनका पदभार ग्रहण समारोह सात अक्टूबर को हुआ था। जिला कांग्रेस कार्यालय के राजीव भवन में समारोह आयोजित कर सतीश केडिया को जिलाध्यक्ष का पदभार ग्रहण कराते हुए स्वागत किया गया था।

इसमें जिला कांग्रेस प्रभारी जेपी पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। उत्साही कार्यकर्ताओं नए जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत करते हुए संगठन हित में कदम से कदम मिलाकर चलने का भरोसा दिया था। जिला कमेटी में है अध्यक्ष समेत ये पद जिला कांग्रेस कमेटी में अध्यक्ष समेत कई पद सृजित हैं। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, कार्यालय प्रभारी, मीडिया प्रभारी के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य व कार्यकारिणी सदस्य का पद शामिल है।